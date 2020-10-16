Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 октября 2020

22:08. 16 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В США предупредили о «серьёзных последствиях» для Турции из-за С-400

Фото: РИА Новости

В США рассчитывают, что Турция не поставит российские комплексы С-400 на вооружение, иначе её ждут серьёзные последствия в сфере безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, передает RT.

«Соединённые Штаты дают чётко понять, что надеются, что система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьёзных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введёт в строй систему», — цитирует ТАСС дипломата.

Кроме того, Ортагус подчеркнула, что США «самым решительным образом» осудят учения с С-400 в Турции, если информация об их проведении подтвердится. Она объяснила, что испытания «несовместимы с обязательствами Турции» в рамках НАТО.

Ранее военно-дипломатический источник агентства сообщил, что Турция опробовала на учениях приобретённые у России ЗРС С-400. 

В ходе испытаний были проведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила назначенные цели.

В июле издание Fighter Jets World писало, что Турция провела испытания С-400 на американских истребителях F-16 и F-4. 

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «РВ», вблизи линии фронта на границе провинций Латакия и Идлиб в горном районе г. Джиср эш-Шугур недавно был обнаружен ми вскоре уничтожен большой тренировочный лагерь самой жестокой сирийской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»* — сирийская «Аль-Каида»*).

Подробности уничтожения вражеских объектов и сил в новом репортаже «Русской Весны» из САР.

Здесь в подготовке радикальных исламистов участвовали иностранные инструкторы и сотрудники ЧВК.

На территории лесного лагеря проводилась подготовка нескольких сотен боевиков, их готовили по специальностям «оператор ПТРК», «механик-водитель бронетехники» и др. На специальных участках лагеря отрабатывались действия бандформирований в лесисто-гористой местности.

Около 8:00 утра два истребителя-бомбардировщика СУ-34 и два фронтовых бомбардировщика СУ-24М нанесли удары по семи объектам лагеря. Были уничтожены казармы, пункт управления, укрытия, замаскированная военная техника и до 70 боевиков.

На ресурсах НВФ «Хайят Тахрир аш-Шам»* появились некрологи о гибели несколько главарей группировки (см. фото ниже), среди которых известны три имени: Абу Аль-Яман, Абу Худхайфа, Абу Абдул Рахман.

Любопытно, что сразу после авианалёта некоторые пропагандистские ресурсы боевиков начали по привычке врать — писать абсурдные обвинения в убийстве мирных жителей, а другие — честно сообщали о «героической гибели муджахидов ХТШ».

Напомним, что после получения сведений за этим объектом длительный период наблюдала аэроразведка (см. видео).

* запрещенная в РФ террористическая группировка

Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшный удар ВКС: уничтожены объекты с иностранными ЧВК и множество боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2020
...фактически корпункты «Аль-Кудса» на Ближнем Востоке). Последние регулярно устраивали ракетные обстрелы американцев... важным форпостом, как и Сирия. AFP приводит характеристики знающих ... "ответственным подходом к выпуску новостей".Вброс очевидно был нацелен на...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)