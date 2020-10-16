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“Neon Synth Socialist State”

16:32. 16 октября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Отличное видео на тему недавнего военного парада https://colonelcassad.livejournal.com/6234984.html в Пхеньяне в честь 75-я летия Трудовой Партии Кореи.




Слезы радости.


Плюс познавательная страничка на тему северо-корейской "кузькиной матери", с помощью которой Пхеньян "диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу".


Северо-корейская ракетно-ядерная программа – серьезная угроза безопасности.
Скоро рассмотрение оборонного бюджета на 2021-й год.

Метки: баллистические ракеты, Видео, ким чен ын, кндр, МБР, музыка, пхеньян, северная корея, ядерное оружие

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6249844.html

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