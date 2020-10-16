В очередном эфире «Петербургского исторического клуба» вместе с доктором философских и кандидатом исторических наук, профессором Кафедры политической психологии СПбГУ Андреем Леонидовичем Вассоевичем, а также с доктором философских наук и кандидатом экономических наук, профессором кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ Михаилом Васильевичем Поповым – пофилософствовали на тему того, как был уничтожен Советский Союз.

Хронометраж:

00:00 — Почему не был построен идеал социализма

06:40 — Как в СССР была потеряна цель

08:31 — О предателях социализма и их задачах

16:46 — О судебном преследовании Горбачева

20:39 — Легко ли разглядеть предателя

29:29 — Про ХХ съезд КПСС и ошибках Сталина

32:59 — Какие люди должны управлять страной

35:20 — О философии в политике и развитии общества

40:57 — Что отличает порядочного человека

43:28 — Когда СССР был ближе всего к социальному идеалу

47:57 — Что сейчас является социальным идеалом в России

49:04 — О «федеративных договорах» и важности формулировок

51:23 — Когда было начато уничтожение СССР

54:56 — Каким должен быть идеал российского общества сегодня

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-byl-unichtozhen-sovetskij-sojuz-120390