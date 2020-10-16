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Как был уничтожен Советский Союз

15:26. 16 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В очередном эфире «Петербургского исторического клуба» вместе с доктором философских и кандидатом исторических наук, профессором Кафедры политической психологии СПбГУ Андреем Леонидовичем Вассоевичем, а также с доктором философских наук и кандидатом экономических наук, профессором кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ Михаилом Васильевичем Поповым – пофилософствовали на тему того, как был уничтожен Советский Союз.

Хронометраж:
00:00 — Почему не был построен идеал социализма
06:40 — Как в СССР была потеряна цель
08:31 — О предателях социализма и их задачах
16:46 — О судебном преследовании Горбачева
20:39 — Легко ли разглядеть предателя
29:29 — Про ХХ съезд КПСС и ошибках Сталина
32:59 — Какие люди должны управлять страной
35:20 — О философии в политике и развитии общества
40:57 — Что отличает порядочного человека
43:28 — Когда СССР был ближе всего к социальному идеалу
47:57 — Что сейчас является социальным идеалом в России
49:04 — О «федеративных договорах» и важности формулировок
51:23 — Когда было начато уничтожение СССР
54:56 — Каким должен быть идеал российского общества сегодня

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/kak-byl-unichtozhen-sovetskij-sojuz-120390

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