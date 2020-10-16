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я пенку не люблю!
не думаю что бы немцы так сильно её боялись .
Гнали пенками от молока…
Писок на ящике с песком на станции ДВЖд еще понятно, но пенок в Крыму это тюркское что-то?
Люблю статьи на ЯП. “Извени, ложу на место – я случайно взял твой экспрессо!”.Изначально подразумевается же “умное еб..ло” у автора…и не работает же правило-”Чем больше ошибок сделал-тем меньше их остается”.Нигде и никогда не работает…Глаз меньше бы кровоточил от слова “поджо…пник”,чем от слова “пенок”.Или все-таки гнали пенками от молока треклятых немцев…
П.С.Сам “граммонаци” и люблю себе подобных….Хотя ошибки тоже делаю,но слово “чаща” напишу верно.