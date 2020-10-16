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И гнали мы немцев из Крыма пенками. Крымская стратегическая наступательная операция 1944 г.

13:05. 16 октября 2020 107 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vXpHDUQQOos

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И гнали мы немцев из Крыма пенками. Крымская стратегическая наступательная операция 1944 г.
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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 22 18
    limon-1661i1 16 октября 2020 в 14:14

    я пенку не люблю!
    не думаю что бы немцы так сильно её боялись .

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    2
  • 3566 2720
    Игорь 16 октября 2020 в 14:37

    Писок на ящике с песком на станции ДВЖд еще понятно, но пенок в Крыму это тюркское что-то?

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    2
    • 17361 13331
      ЪИгорь 16 октября 2020 в 15:15

      Люблю статьи на ЯП. “Извени, ложу на место – я случайно взял твой экспрессо!”.Изначально подразумевается же “умное еб..ло” у автора…и не работает же правило-”Чем больше ошибок сделал-тем меньше их остается”.Нигде и никогда не работает…Глаз меньше бы кровоточил от слова “поджо…пник”,чем от слова “пенок”.Или все-таки гнали пенками от молока треклятых немцев…
      П.С.Сам “граммонаци” и люблю себе подобных….Хотя ошибки тоже делаю,но слово “чаща” напишу верно.

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