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Это только проба пера. Начинаются сумерки цивилизации

22:02. 16 октября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ирина Медведева и Татьяна Шишова об идущем переформатировании мира. Как влияют на новые поколения онлайн-образование, ЕГЭ и цифровизация.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dKA6P6cJASQ

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