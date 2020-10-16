Ирина Медведева и Татьяна Шишова об идущем переформатировании мира. Как влияют на новые поколения онлайн-образование, ЕГЭ и цифровизация.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги И. Медведевой и Т. Шишовой без торговой наценки https://bit.ly/3nRAOfcСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #будущее #образование #цифровизация #история

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dKA6P6cJASQ