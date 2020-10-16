Это только проба пера. Начинаются сумерки цивилизации
22:02. 16 октября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ирина Медведева и Татьяна Шишова об идущем переформатировании мира. Как влияют на новые поколения онлайн-образование, ЕГЭ и цифровизация.
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Приобрести книги И. Медведевой и Т. Шишовой без торговой наценки https://bit.ly/3nRAOfc
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #будущее #образование #цифровизация #история