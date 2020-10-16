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Музей на территории Украины.Что продал Кучма
.Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия[2]
Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки,
приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием,
учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с её территории в установленные сроки,
отмечая перемены в мире в области безопасности, в том числе окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил,
подтверждают следующее:
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.
Подписано в четырех экземплярах, имеющих одинаковую силу на английском, русском и украинском языках.
За Украину: (Подпись) Леонид Д. КУЧМА
За Российскую Федерацию: (Подпись) Борис Н. ЕЛЬЦИН
За Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии: (Подпись) Джон МЭЙДЖОР
За Соединённые Штаты Америки: (Подпись) Уильям Дж. КЛИНТОН