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Былая мощь СССР. Устройство пусковой шахты ракет SS24.

13:12. 16 октября 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Музей на территории Украины.Что продал Кучма

.Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия[2]

Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки,

приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием,

учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с её территории в установленные сроки,

отмечая перемены в мире в области безопасности, в том числе окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил,

подтверждают следующее:

  1. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
  2. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
  3. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
  4. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
  5. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением.
  6. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.

Подписано в четырех экземплярах, имеющих одинаковую силу на английском, русском и украинском языках.

За Украину: (Подпись) Леонид Д. КУЧМА

За Российскую Федерацию: (Подпись) Борис Н. ЕЛЬЦИН

За Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии: (Подпись) Джон МЭЙДЖОР

За Соединённые Штаты Америки: (Подпись) Уильям Дж. КЛИНТОН

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aaac50b9d5cb3ab0d6fa75f/ustroistvo-puskovoi-shahty-raket-ss24-5f893f0232cf031462634d79

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