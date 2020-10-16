В этом выпуске:- Кремль считает динамику распространения вируса печальной, но уверен, что ситуацию контролирует;- Убыль населения увеличится в 10 раз по году;- Путин поручил Лаврову продлить СНВ-3 без всяких условий хотя бы на год;- Тиньков больше не продается Яндексу;- Цена карантина для работающих россиян — 841 миллиард рублей неполученных доходов;- Фитнес идет на дно;- БольшАя часть России может не дождаться стандарта 5G;- В украинском Луцке восстали врачи;- С начала года уже пять миллионов американцев, никогда не державших оружия, купили пистолет или винтовку;- В США арестован бывший министр обороны Мексики;- Шведские министерства здравоохранения и образования запрещают студенческие вечеринки;- Японское правительство решило слить зараженную воду после Фукусимы в Тихий Океан._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T2dsoL551kA