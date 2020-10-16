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5G не будет, Защита психики, Япония сливает // Галопом по Европам #316

22:02. 16 октября 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Кремль считает динамику распространения вируса печальной, но уверен, что ситуацию контролирует;
- Убыль населения увеличится в 10 раз по году;
- Путин поручил Лаврову продлить СНВ-3 без всяких условий хотя бы на год;
- Тиньков больше не продается Яндексу;
- Цена карантина для работающих россиян — 841 миллиард рублей неполученных доходов;
- Фитнес идет на дно;
- БольшАя часть России может не дождаться стандарта 5G;
- В украинском Луцке восстали врачи;
- С начала года уже пять миллионов американцев, никогда не державших оружия, купили пистолет или винтовку;
- В США арестован бывший министр обороны Мексики;
- Шведские министерства здравоохранения и образования запрещают студенческие вечеринки;
- Японское правительство решило слить зараженную воду после Фукусимы в Тихий Океан.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T2dsoL551kA

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