Синцзян – это один из автономных районов на северо-западе Китая, большая часть населения которого – уйгуры, тюркский народ, мусульманское этническое меньшинство, который живет здесь уже много столетий. По происхождению уйгуры ближе к народам Центральной Азии, чем к китайца: у них свой язык, своя культура и исповедуют они ислам. В последние годы международные медиа стали много говорить о том, что в Китай начал массовые преследования и практически репрессии уйгуров в Синцзяне. Начиналось все с того, что в регионе ввели очень строгие меры безопасности, тотальную слежку и контроль за представителями этнического меньшинства. Теперь же речь идет о том, что сотни тысяч уйгуров помещены в исправительные лагеря: официальный Китай называет их лагерями перевоспитания, пресса и сами уйгуры называют их концентрационными лагерями. Журналистов уже несколько лет не допускают в Синцзян, поэтому точных сведений о том, что там на самом деле происходит, очень мало. Герои ролика – трое уйгуров и иностранец, который путешествовал во Синцзяну в прошлом году – рассказывают о то, как на самом деле обстоят дела в регионе и что власти делают с уйгурами.

Источник: https://youtu.be/wDZcWsm6X9o