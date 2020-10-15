В Сирии подорван склад террористов с боеприпасами

Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в Сирии в 13 километрах севернее Идлиба. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«По имеющейся информации, 11 октября в районе населенного пункта Маарет-Эль-Ихуан произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — сказал Гринкевич.

Он добавил, что на месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки.

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Генерал Ивашов: Мы серьезно просчитались с турками

В среду, 14 октября, конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой. О московских договоренностях по поводу прекращения огня, похоже, окончательно забыли по обе стороны разграничительной линии.

Так, в Минобороны Армении заявили, что до сих пор не выпустили «ни одной ракеты или пули в сторону Азербайджана», но теперь вправе наносить удары по любым военным объектам на азербайджанской территории.

Причина такого шага — удар Азербайджана по армянской военной технике.

«14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по осуществляющей боевое дежурство военной технике на территории Республики Армении, приграничном с карабахским Карвачаром. Удар нанесен исключительно на предположении, что эта техника готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана», — говорится в пресс-релизе военного ведомства Армении.

Предположение Баку в Ереване назвали необоснованным.

«В то же время заявляем, что отныне ВС Республики Армения оставляют за собой право в рамках данной логики наносить удары по любым военным объектам или военным передвижения на территории Азербайджана», — говорится в документе.

Ранее в среду об инциденте сообщил Азербайджан. По версии Баку, военные нанесли точечный удар по «легитимной военной цели» на армянской территории. И эта цель —

ракетный комплекс, готовый к нанесению ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Азербайджане.

Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетно-артиллерийского обстрела армянскими военными населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана погиб один мирный житель и еще шестеро получили ранения. По словам Гаджиева, более 100 снарядов поразили Тертер и ближайшие деревни.

Днем 14 октября свое видение обстановки изложил и премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, за последние 18 дней во время боев в Нагорном Карабахе армянские военные отступили на двух направлениях, но сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию на всех направлениях.

«На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу», — сообщил Пашинян.

Он считает, что «план полной оккупации Нагорного Карабаха не сработал», благодаря действиям военных Армении и ополчения. «Армия Карабаха героически сражается против турецко-азербайджанского союза с привлечением наемников и террористов… Противник потерял огромное количество техники, понес огромное количество потерь в живой силе», — заявил Пашинян.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан заключили перемирие после прошедших в Москве переговоров на уровне министров иностранных дел. Однако вскоре режим прекращения огня был нарушен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что главным фактором прочности перемирия является признание Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану.

И возникает вопрос: пройдена ли точка невозврата в Нагорном Карабахе, можно ли сейчас остановить войну?

— Шанс остановить войну есть всегда, — считает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — Естественно, для этого нужны коллективные усилия — в данном случае, той же Минской группы ОБСЕ.

Если Соединенные Штаты жестко надавят на Турцию, и пообещают туркам некоторый инструментарий — у американцев все необходимое для этого есть, — то азербайджанская сторона будет выполнять условия перемирия. Россия, естественно, должна в этом случае более жестко — в плане перемирия — говорить с Ереваном.

Необходимо четко оговорить условия: если вы не прекращаете боевые действия, мы делаем то-то и то-то. Аналогично в случае разговора США с турецкой и азербайджанской сторонами. После этого, думаю, конфликт прекратится немедленно.

«СП»: — Почему мы не задействуем эти рычаги?

— Потому что у Турции, скорее всего, развязаны руки. Американцы дали туркам карт-бланш, поскольку конфликт в Нагорном Карабахе ослабляет позиции Исламской республики Иран.

Кроме того, Турция, благодаря конфликту, прорывается в Центральную Азию. Там сейчас, напомню, разворачивается противостояние между Китаем и США. Видимо, Турция примет в нем участие на стороне Америки. И здесь нужно не упускать из вида, что 24 июля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил Китаю войну, и сегодня уже формируются военно-политические блоки.

Разумеется, Помпео объявил холодную войну — де-факто, гибридную. Это значит, все средства в ней будут задействованы, кроме ядерных.

«СП»: — Можем ли мы сами надавить на Турцию?

— У нас давить на Анкару не очень хорошо получается. Мы все время уступали туркам — простили сбитый ими в Сирии наш Су-24 и гибель летчика, простили убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова. По сути, военно-политическую стратегию — я бы даже сказал, геополитику, — мы разменивали на базарную тактику, на надежды на некую финансовую прибыль.

Мы уступали туркам и на сирийском фронте. Первоначально Россия формулировала позицию жестко: из Сирии должны быть выведены все вооруженные контингенты стран, которые присутствуют там незаконно. Мы и здесь уступили — сегодня проводим совместное с турками патрулирование на сирийской территории. Наконец, мы позволили присутствовать под Идлибом протурецким силам боевиков.

И, конечно, Эрдоган взял нас на крючок и атомной электростанцией «Аккую», и особенно газопроводом «Турецкий поток».

На мой взгляд, мы серьезно просчитались с турками — именно потому, что коммерческие интересы у нас превалировали над геополитическими. В результате, мы оказались в нынешнем положении. Тем не менее, предпринимать попытки урегулирования в Нагорном Карабахе нужно — пытаться нужно всегда.

— Точка невозврата еще не пройдена: у Армении есть потенциал, который может повернуть всю войну вспять, — уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — У Еревана имеется «Искандер-М», с помощью которого Армения может нанести удар по Мингечевирской ГЭС — это будет очень серьезным ударом и по экономике Азербайджана, и по его потенциалу в целом. Кроме того, у Армении есть система залпового огня «Смерч», при помощи которой можно нанести удары по нефте- и газопроводам, который идут из Баку в Грузию и Турцию.

Почему Ереван не делает таких шагов — не знаю. Возможно, потому, что реально война шла между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который поддерживала Армения. У Нагорного Карабаха, понятно, «Искандера-М» нет, а «Смерчей» маловато. Маловато и снарядов к «Смерчам» — об этом говорит тот факт, что пока со стороны Нагорного Карабаха производились одиночные выстрелы из «Смерча», а не залпы из всех 12 пусковых установок.

Но, повторюсь, главная загвоздка была в том, что Армения — юридически — в войне не участвовала. Теперь же, когда Азербайджан нанес удар по армянской территории, у Еревана появился повод нанести ответный удар.

Как будут развиваться события — увидим. Ильхам Алиев закусил удила — его к решительным действиям подвигает Эрдоган, которому хочется быть хозяином на Южном Кавказе. Москва же пока пытается умерить пыл и Еревана, и Баку.

Но если Армения все же задействует свои возможности, это, возможно, послужит отрезвляющим уроком для Азербайджана. И тогда, возможно, удастся ввести в Нагорный Карабах российских миротворцев, чтобы остановить войну.

Андрей Полунин

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