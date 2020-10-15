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Президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку

11:26. 15 октября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Киргзии события продолжают развиваться.
Еще вчера не собиравшийся уходить до выборов в парламент президент Жээнбеков уже сегодня официально подал в отставку, так как митинги оппозиции, в которых принимали участие не попавшие в договорняки оппозиционеры и часть сторонников Жапарова, не прекратились.
По заявлению Жээнбекова, он за стабильность и не хочет брать на себя кровь, поэтому уходит. Перед отставкой Жээнбеков назначил кадрового ГБшника Дуйшебаева (работал и в МВД и в НГКБ, активно светился в киргизингах 2005-го и 2010-го года) главой СБ Киргизии
По текущим законам, исполнять обязанности президента будет исполнять Канат Исаев, который был вчера утвержден спикером парламента с помощью депутатов пропрезидентских фракций.
Что примечательно, Канат Исаев, который должен стать преемником Жээнбекова призвал Жээнбекова остаться президентом и стибилизировать Киргизию, заявив, что личне чувства Жээнбекова менее важны, чем стабильность в стране.
Так что дележка власти пока что продолжается.

PS. Стоит отметить, что Россия на время активных событий, приостановила экономическую помощь Киргизии.
Возобновят ее лишь после того, как ситуация в Киргизии стабилизируется.

Метки: жапаров, жээнбеков, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6246411.html

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