Ищенко высказался об возможной отставке Зеленского с поста президента Украины

По мнению эксперта слова Зеленского о готовности уйти не пустой звук. Украинский президент устал и очень напуган.

Как сообщает Украина.ру, в комментарии Nation News обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что готовность Владимира Зеленского подать в отставку в случае, если не удастся завершить войну на Донбассе, продиктована реальным желанием уйти из политики.

«Неприятностей много, а бонусов практически никаких. Но это достаточно сложная процедура. Он не болен, дееспособность не потерял, причин для отставки у него нет на сегодняшний день. Разве что по собственному желанию…Но это как-то совсем «не комильфо». Избрался, не досидел до конца срока и сказал — я передумал. В принципе, досрочные выборы можно провести», — рисует возможные сценарии Ищенко.

По мнению эксперта, особенное беспокойство Зеленского вызвано угрозами со стороны радикальных украинских националистов, и реальной опасностью националистического переворота.

Когда актёр Владмири Зеленский соглашался на участие в шоу «Президент Украины», они как-то иначе представлял себе свою роль, а главное, в сценарии, который ему предложили, ничего такого написано не было.

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О Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос к украинцам (ВИДЕО)

Президент Украины в рамках своей инициативы провести всеукраинский опрос на предстоящих местных выборах в стране продолжает озвучивать вопросы. Известно, что вопросов должно быть пять. Вчера, как сообщала «Русская Весна», Владимир Зеленский озвучил первый вопрос. Сегодня утром, 15 октября, глава украинского государства озвучил второй вопрос, который зададут украинцам во время опроса. Соответствующее видеообращение было размещено на страницах украинского президента. «Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — говорит Зеленский в обращении, призывая сограждан приходить на голосование. В Сети уже откликнулись на озвученное предложение. «Всё-таки вопрос о Донбассе есть. Но, согласитесь, явно не тот, который „украинцы обсуждают на кухнях”», — отметили авторы Telegram-канала Klymenko Time. «А когда вы, г-н президент, возьмете на себя ответственность и снимите экономическую, угольную и социальную блокаду с Донбасса?» — вопрошает в свою очередь украинский журналист Максим Назаров.

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