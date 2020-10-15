Новости Украины и Новороссии 15 октября 2020
- 12:24 Ищенко высказался об возможной отставке Зеленского с поста президента Украины.
- 10:25 О Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос к украинцам (ВИДЕО).
- Вчера 19:08 Украина сегодня – донор для нормальных государств.
Ищенко высказался об возможной отставке Зеленского с поста президента Украины
По мнению эксперта слова Зеленского о готовности уйти не пустой звук. Украинский президент устал и очень напуган.
Как сообщает Украина.ру, в комментарии Nation News обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что готовность Владимира Зеленского подать в отставку в случае, если не удастся завершить войну на Донбассе, продиктована реальным желанием уйти из политики.
«Неприятностей много, а бонусов практически никаких. Но это достаточно сложная процедура. Он не болен, дееспособность не потерял, причин для отставки у него нет на сегодняшний день. Разве что по собственному желанию…Но это как-то совсем «не комильфо». Избрался, не досидел до конца срока и сказал — я передумал. В принципе, досрочные выборы можно провести», — рисует возможные сценарии Ищенко.
По мнению эксперта, особенное беспокойство Зеленского вызвано угрозами со стороны радикальных украинских националистов, и реальной опасностью националистического переворота.
Когда актёр Владмири Зеленский соглашался на участие в шоу «Президент Украины», они как-то иначе представлял себе свою роль, а главное, в сценарии, который ему предложили, ничего такого написано не было.
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О Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос к украинцам (ВИДЕО)
Президент Украины в рамках своей инициативы провести всеукраинский опрос на предстоящих местных выборах в стране продолжает озвучивать вопросы.
Известно, что вопросов должно быть пять. Вчера, как сообщала «Русская Весна», Владимир Зеленский озвучил первый вопрос.
Сегодня утром, 15 октября, глава украинского государства озвучил второй вопрос, который зададут украинцам во время опроса. Соответствующее видеообращение было размещено на страницах украинского президента.
«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — говорит Зеленский в обращении, призывая сограждан приходить на голосование.
В Сети уже откликнулись на озвученное предложение.
«Всё-таки вопрос о Донбассе есть. Но, согласитесь, явно не тот, который „украинцы обсуждают на кухнях”», — отметили авторы Telegram-канала Klymenko Time.
«А когда вы, г-н президент, возьмете на себя ответственность и снимите экономическую, угольную и социальную блокаду с Донбасса?» — вопрошает в свою очередь украинский журналист Максим Назаров.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина сегодня – донор для нормальных государств
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — говорит Зеленский в обращении, призывая сограждан приходить на голосование.
П.С. так все -таки Зона экономическая ,этакий оазис для бизнеса ,а кормить и лечить пенсов предлагают России ? а может затраты на рейсы гуманитарки стоят того у работников Бородая с Малофеевым и инших.
Марина, не знаю причины , но Вы поглядываете на соседей. А теперь посмотрите, как глумятся паразиты – оккупанты над дикарями – скакунами. Сейчас жидовская элита любыми путями добывает русскую вакцину, а аборигенам запрещают даже смотреть в ту сторону. Это – пример того , что ждёт РАсу на постсоветском пространстве.
А зачем жидам вакцина?
Разве не они планету заразили вместе с рептилоидами?
И я думаю , зачем ? КТО им в бошки записал ?) Видать КОВИДло посильнее оказалось.))
В Украине очень много людей не желающие прививаться и считающие ковид разводом.И этих людей нужно как-то убедить сделать это добровольно.Нужно просто запретить,а раз Передасты запрещают….Ну а на контрабасе сам егова велел гешевт иметь.
Шизофрения на марше.
Поддерживаете чем?
Неужели кто-то захочет денешкой СВОЕЙ поддержать?
Или поддерживаете это высказать своё никчемное мнение?
Странно что в Крыму они ЗОНУ сделать уже не планируют.
Отвлекут опять аББоригенов от РЕАЛЬНЫХ проблем.
Да и ПРАВИЛЬНО.
Пусть ТИХО умирают к чему скандалы и бунты?
Совпадения -25,10,2020.-выборы в Украине в местные органы ,РБ дала(дали шавки )Тихоновская до 25,10,время или выйдут толпы.Путин дал Медведчуку разрешение на работу с тремя заводами ,чтобы увеличить его результат.Ну это местная суета ,есть еще внешние:
“Может быть вы не заметили, но Украина на наших глазах становится плацдармом американских военных сил. Над Украиной уже летают Б-52. Облетают её границы. В её небе свободно барражируют американские разведывательные беспилотники. 23 сентября, над Киевом пролетела тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray. Уже начались разговоры о английской военной базе в Николаеве.
Это – создание плацдарма. Дальше будут американские ракеты под Харьковом. Допустить этого Россия не может. Эта прямая угроза безопасности страны, Карибский кризис наоборот, если хотите.
Выходы из ситуации есть.
Первый – развязывание войны на Донбассе, но теперь по настоящему, не с «Северным ветром», а с «Северным ураганом». Всё по взрослому, с жёстким обвинением Украины в геноциде и военных преступлениях, с признанием киевского режима преступным, и как следствие – с авиацией, крылатыми ракетами и псковскими десантниками. С выходом армий ЛДНР к Днепру и захвату всей территории исторической Новороссии. Это отодвинет американцев от наших границ и покажет серьёзность наших намерений. Думаю, после такого они над Украиной летать перестанут.
Вариант вполне рабочий, но несёт большие издержки. Европа мгновенно обделается, но наложит не только в штаны, но и санкции на всё и вся. По сути, это будет полная блокада России со стороны Европы. Ну и как следствие, Европы со стороны России. Что для Европейсов кончится фатально, так как без наших ресурсов и нашего рынка, в свете надвигающегося белого пушного зверя для мировой экономики, долго они не протянут. Что будет только на руку американцам. По сути, этот вариант играет в пользу США.
Второй выход из ситуации – быстро менять ориентацию Украины мягкими «внутриполитическими» методами, то есть, как раз продвигать условно пророссийские силы. Путин двигает Медведчука. Не знаю, чем он лучше Януковича, но ВПР виднее. Видимо, стоит задача победы ОПЗЖ на выборах 25 октября. Вот под это и частичная отмена запрета на продукцию некоторых украинских предприятий. Других причин не вижу.”
Хохол,а почему пишут ,что у Армении нет ,как у азеров и турок БПА ,которые сегодня просто необходимы ,против них танки и другие пушки не имеют смысла ,тем более в горах.Черт с ними арами ,но и в РФ их нет,так единичные экземпляры .Зато в израиле их тьма.Это так??
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
НОВОСТИ КГЕМЛЯ !
УЖЕ МНОГО ДЕБИЛОВ НА ПОЛИТИКУС- РУ , ПОЛНЫЙ МРАК !
№15 ↑ inanna.vinogradova
Сегодня, 02:35 +10
Цитата: Любопытный – Причина ареста Платошкна как раз в его высоком уровне интеллектуального развития.
” У каждого свой уровень интеллектуального развития, чтобы оценивать, кто его умнее, а кто не очень… Я Платошкина дураком не считаю, но не стала бы его записывать в интеллектуальную элиту даже губернского уровня… Да и вообще, ум – понятие растяжимое и весьма скользкое… Для политика общероссийского масштаба нужна мудрость, а не только ум… но и то и другое даётся, к сожалению, от природы ”
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/131946-populist-platoshkin-na-domashnem-areste-prodolzhaet-polivat-putina.html
Politikus.ru
ОБИЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТОЛКУЕТ НАРОДУ ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПАРТОКРАТИИ И ВЫШЕ-ПОЛЗУЧИХ ГРАНДОМАНОВ-ЧИНОВНИКОВ НА СПИСКЕ В ШВЕЙСАРСКИХ БАНКАХ НЕ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО- ТОЛЬКО ПОДЛЕЦЫ ЕТО ДЕЛАЮТ СЗАДИ !
ВЕДЬ, У тов. ПЛАТОШКИНА нету “ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЩАБ СОВЕТНИКОВ ИЗ 2000 ЧЕЛ ” ,СО ВСЕМИ КОМИТЕТАМИ, СЕКЦИИ, ОТДЕЛЫ , КАК СКАЗАЛ през. В.ПУТИН , НАСЧЕТ 1 ВЫСКАЗЫВАНИЕ Д.Пескова:
” -Я не могу за всеми следить что говорят ,у меня огромная администрация!” – В.В.ПУТИН !
СЛАВА Н.Платошкину , сам против 2000 дармоедов кремльофСКИХ !
ПЛЕВАТЬ ПУБЛИЧНО НА БЫВШЕГО РУССКОГО ДИПЛОМАТА -АЛТРУИСТ ,С 1 ПАСПОРТА, БЕЗ УЧАСТИЯ В ПАРХАТЫХ КРУГОВ ОЛИГАРХАТА И ОХ-ШОРНЫХ СЧЕТАХ, МОГУТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВРАГИ РОССИИ- – НАВАЛЬНЯТА -ЩЕНЯТА ПЛОДЯТСЯ КАК КРЫСЫ !
ОГОНЬ ,БРАТЯ ,ПО ДЕТИ ПАРХАТОГО “ЛЕЙТЕНАНТА ” Шм,,ЧУБАЙС-ЩАЙН-РЫЖЕЙ ПОДОНОК- ПАРХАТЫЙ ШАМАН В Кремле !