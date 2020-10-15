Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Коротко по Карабаху. 15.10.2020

14:09. 15 октября 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1. Парламент Австрии единогласно осудил вмешательство Турции в войну в Карабахе и поставки оружия в Азербайджан. Также австрийцы призвали к переговорам в Вене. Алиев вчера продолжат настаивать, что сирийских боевиков на территории Азербайджана нет и вообще, он сам воюет. Но кто же ему теперь поверит то, учитывая количество уже известной фактуры. На телефонных переговорах с Эрдоганом ("друг Реджеп" сам позвонил), Путин высказал "обеспокоенность" присутствуем сирийских боевиков в Карабахе. По мере затягивания войны, фактор участия сирийских боевиков на стороне Азербайджана будет нести с собой все больше издержек. Обвинения в том, что на стороне армян воюют езиды и курды, вряд ли кого-то сильно впечатлят на западе, так как курдов там традицоинно жалеют, не говоря уже о езидах. Так что остается упирать на то, что среди курдов могут быть бойцы Курдской Рабочей Партии.

2. С армянской стороны в таком же стиле продолжают заливать об окружении тысяч азербайджанских военных и сирийских боевиков в юго-восточном Карабахе, а также о 200 убитых в ходе контрудара 14 октября. Никаких подтверждений разумеется не приводят. Кадров смещения контроля в Джебраильском районе нет.
Азербайджан в свою очередь заявляет о расширении контроля в Джежбраильском районе и попытках продвижения к Физули. Также отмечались попытки прощупать оборону армян у Мартакерта. В целом, за сутки глобальных изменений на фронте нет. Что опять же не мешает сторонам заявлять гигантские потери у противника.
Спустя 2,5 недели войны Азербайджан заявляет о контроле над 1 городом (Джебраил), 1 поселком и 42 селами. Учитывая нагрузку на операцию, маловато будет, но война продолжается и Турция с Азербайджаном конечно будут пытаться добиться большего, иначе затраты на эту войну многократно превзойдут сомнительные выгоды от вороха давно заброшенных сел не имеющих экономической ценности. За счет же продолжения войны, можно продолжать попытки реализовать свое ресурсное превосходство над армянами и добиться более существенных результатов.



3. Руководство ОДКБ считает, что война в Карабахе закончится в ближайшие недели. Также сейчас рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах. Запросов от Армении в связи с ударами Азербайджана по армянским ракетным комплексам на территории Армении не поступало. Стоит отметить, что ни Азербайджан, ни Армения не выкладывали кадров уничтоженных или поврежденных комплексов. Лишь съемку самих комплексов и воронки в поле без следов уничтоженной техники.
Россия продолжает настаивать на скорейшем прекращении огня и возвращению к переговорному процессу, но в силу известной позиции Турции этого пока не происходит.

4. Президент Карабаха подписал указ об ограничении выезда с территории республики лиц призывного возраста. Чем дольше будет тянуться война, тем сильнее будет нагрузка на мобилизационный резерв как самого Карабаха, так и Армении. Одними добровольцами, которые едут в Армению не отделаться.

5. В соц.сетях прокачивают вот это сдвоенное фото убитых солдат этой войны. Достаточно наглядное фото, но войну оно конечно не остановит.



Видео.


Кадры отражения азербайджанских атак 14 октября и работа армянской артиллерии.


Еще работа армянской артиллерии по азербайджанской пехоте.

Вот по этой ссылке https://twitter.com/301_AD/status/1316666663098613761, около 10 убитых азербайджанских солдат, некоторые сильно обгоревшие.


Вчерашнее видео азербайджанцев из Джебраила.


Захваченные армянские казармы.


Армянские ополченцы в Гадруте позавчера.


Старый знакомый Патрик Ланкастер об обстреле детского сада в Мартуни.


Последствия армянских обстрелов.


Французский репортаж о войне в Карабахе.


Армянские резервисты.


Сбитый дальний родственник Ан-2 – китайский FH-98


Древняя Албанская церковь в одном из поселков недалеко от Гадрута.

Метки: азербайджан, армения, Видео, карабах, турция, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6247131.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Коротко по Карабаху. 05.10.2020
Коротко о ситуации в Карабахе.1. По Мадагизу и... дополнительные силы к границе Карабаха и Азербайджана. Иран пока... - применение этих дронов в Карабахе. Впрочем, турки уже давно ...Пропаганда из Нагорного Карабаха об этническом населении Карабаха с 1926-го...
Конфликт в Нагорном Карабахе. Последние новости от 4 апреля 2016
...Азербайджану в случае продолжения обстрелов Карабаха Армянская сторона нанесет «адекватный...азербайджанским городам, если в короткие сроки вражеская сторона не прекратит... (Ушанги) Мамулашвили. «В Карабахе, который является неотъемлемой частью Азербайджана...
Коротко по Карабаху. 12.10.2020
Коротко по Карабаху на 12 октября.1. ...огня. Между тем в МО Карабаха заявляют, что армия Азербайджана ...по нескольким направлениям.3. МО Карабаха заявляет, что был сбит ...переговоров сирийских боевиков воюющих в Карабахе.Сбитый армянский разведывательный БПЛА ...
Бои в Карабахе. 28.09.2020. Вечер
Коротко о развитии событий в Карабахе на вечер 28 ... попытаются провернуть и в Карабахе. Блицкрига у Азербайджана в...добровольцы.Репортаж Пегова из Карабаха.Фотографии.Затемнение в Степанакерте...Разрушенный жилой дом в Карабахе.Сербские ракеты применяемые ...
Коротко по Карабаху. 03.10.2020
.... Турция не закончив операцию в Карабахе, угрожает новым наступлением на сирийских... и сирийских боевиков в Нагорном Карабахе.Ночные удары по Степанакерту.Последствия... ударов по Степанакерту.Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на...
Коротко по Карабаху. 02.10.2020
Уничтоженный азербайджанский Т-90СКоротко по Карабаху.Азербайджан заявил, что смог занять ...несколько высот на границе с Карабахом, впрочем не сильно конкретизируя свои....Армянские добровольцы.Певица Чичерина в Карабахе.Работа турецких БПЛА.Турецкие СМИ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)