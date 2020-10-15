Концентрационные города России
1. Как связаны пандемия, реновация и цифровизация;
2. Есть ли тёмная сторона у нацпроектов правительства РФ;
3. О признаках и перспективах глобального сатанизма.
4. Ответы на вопросы зрителей. Ведущий: — Юрий Эхин, эксперт по жилищной политике.
Гость: Ольга Четверикова, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ.
” Управляемое сжатие территорий.”
То, что делали переселенцы в Америке изгоняя индейцев со своих земель. То , что Фашистская Германия собиралась сделать при уничтожении СССР . То , что сейчас Кремль делает в России относительно русского населения.
С декабря начнёт действовать программа по созданию агломерации Челябинск-Пермь-Екатеринбург. Всё будет стягиваться в этот треугольник. Остальные территории обезлюживаться .
Идёт планомерная зачистка России от её населения. Россия не для русских.
Об этом говорит глава еврейской общины Харькова Эдуард Ходос ( его книга – “Еврейский фашизм, или Хабад дорога в ад”) , схиигумен среднеуральского монастыря отец Сергий, Виктор Матузов бывший член ЦК КПСС.
Посмотрите видео. Нет времени – сохраните в закладках. Посмотрите потом.
Слушая Четверекову, меня не покидает ощущение, что меня больше пытаются примерить с тем, о чём она говорит, чем призывают встать в штыки и жёстко противостоять этому. Не покидает ощущение, что мне говорят: да, друг, всё это плохо, наверное плохо, но что ты с этим можешь поделать – ничего. Мне как бы по секрету сообщают то, что от меня скрыто, примиряя с этим заранее. Подобная информация должна подаваться как:
Вставая страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
Проклятою ордой!
У меня должно закипать всё внутри от ярости и гнева на того, кто угрожает мне и моим родным, я должен входить в состояние готовности остаться свободным, гордым человеком или погибнуть в сражении за это, а не в состояние покорной готовности в котором ведут агнца на заклание.