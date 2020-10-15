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Концентрационные города России

15:19. 15 октября 2020 147 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

1. Как связаны пандемия, реновация и цифровизация;

2. Есть ли тёмная сторона у нацпроектов правительства РФ;

3. О признаках и перспективах глобального сатанизма.

4. Ответы на вопросы зрителей. Ведущий: — Юрий Эхин, эксперт по жилищной политике.

Гость: Ольга Четверикова, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ.

 

Источник: https://youtu.be/3COyTUETpps

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 37030 22128
    Серый 15 октября 2020 в 16:15

    ” Управляемое сжатие территорий.”
    То, что делали переселенцы в Америке изгоняя индейцев со своих земель. То , что Фашистская Германия собиралась сделать при уничтожении СССР . То , что сейчас Кремль делает в России относительно русского населения.
    С декабря начнёт действовать программа по созданию агломерации Челябинск-Пермь-Екатеринбург. Всё будет стягиваться в этот треугольник. Остальные территории обезлюживаться .
    Идёт планомерная зачистка России от её населения. Россия не для русских.
    Об этом говорит глава еврейской общины Харькова Эдуард Ходос ( его книга – “Еврейский фашизм, или Хабад дорога в ад”) , схиигумен среднеуральского монастыря отец Сергий, Виктор Матузов бывший член ЦК КПСС.
    Посмотрите видео. Нет времени – сохраните в закладках. Посмотрите потом.

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    1
  • 3593 3025
    КБ Александр 15 октября 2020 в 16:36

    Слушая Четверекову, меня не покидает ощущение, что меня больше пытаются примерить с тем, о чём она говорит, чем призывают встать в штыки и жёстко противостоять этому. Не покидает ощущение, что мне говорят: да, друг, всё это плохо, наверное плохо, но что ты с этим можешь поделать – ничего. Мне как бы по секрету сообщают то, что от меня скрыто, примиряя с этим заранее. Подобная информация должна подаваться как:

    Вставая страна огромная,
    Вставай на смертный бой
    С фашистской силой тёмною,
    Проклятою ордой!

    У меня должно закипать всё внутри от ярости и гнева на того, кто угрожает мне и моим родным, я должен входить в состояние готовности остаться свободным, гордым человеком или погибнуть в сражении за это, а не в состояние покорной готовности в котором ведут агнца на заклание.

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