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Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

18:25. 15 октября 2020 169 просмотров 24 коммент. Опубликовал:

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

 
 
  • Глава «Роснано» считает необходимым пускать средства НПФ на венчурные проекты в качестве инвестиций. Без этих средств индустрия останется «бассейном без воды». «Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», – цитирует Чубайса «Прайм».
  • По его словам, НПФ – это «единственный реалистичный способ» сдвинуть проблему «с мертвой точки». Однако до сих пор Центробанк запрещал вкладывать пенсионные накопления в ненадежные проекты. «До этого было "нет" в течение примерно лет восьми», – пожаловался Чубайс. Но теперь ЦБ говорит «да, но». «Это очень важно, это основа», – сказал глава «Роснано».
  • Центробанк предложил НПФ возможность размещать средства пенсионных резервов, которые сформированы за счет добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества. Товарищества, в свою очередь, будут сторонами договора в такого рода инвестиционных проектах.
  • Серьезно о получении НПФ права на венчурные инвестиции в России заговорили в 2018 году, а в апреле 2020 года премьер Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос инвестирования пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
  • Корпорация «Роснано», которую возглавляет Чубайс, была образована в 2011 году на основе «Российской корпорации нанотехнологий», существующей с 2007 года. За время работы корпорация получила из бюджета 400 млрд руб. (16 млрд долларов) из бюджета России. Ни один проект корпорации не окупил вложенные в нее средства.
  • За пенсионные деньги россиян между государственными монополиями и корпорациями разворачивается настоящая борьба. РЖД уже заняли 20 млрд руб. пенсионных накоплений под «вечные» облигации, срок погашения долга по которым не установлен и освобождает заемщика от необходимости его выплачивать. Еще 150 млрд руб. «навечно» собирается занять «Газпром».
  • Также правительство с 2014 года замораживает пенсионные накопления россиян и продлило заморозку до 2023 года. Изъятые 669,3 млрд руб. средств россиян пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Но борьба за пенсии россиян продолжается.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/chubais_trebuet_pensii_rossiyan_dlya_svoih_nanoproektov/

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24 Комментария » Оставить комментарий


  • 5983 4871
    Женечка 15 октября 2020 в 18:44

    Обещали. Потому и требует.
    Пр-614, п.3
    3. Рекомендовать Банку России совместно с Правительством Российской Федерации проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.
    Доклад – до 15 мая 2020 г.
    Ответственные: Набиуллина Э.С., Мишустин М.В.
    http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63142

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    1
  • 2948 2684
    Хан_Уман 15 октября 2020 в 18:45

    “мелкий домашний пакостник”
    М.Задорнов.

    Задолбал этот рыжий мужчина со своими убыточными проэктами.

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    0
  • 5614 3782
    чужой 15 октября 2020 в 18:45

    Народ свои нанопенсии не отдаст нерусскому чувырле.

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    0
    • 7268 6808
      KTчужой 15 октября 2020 в 19:25

      А кто его спрашивать будет?

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      1
      • 13146 10772
        маринаKT 15 октября 2020 в 19:48

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  • 7268 6808
    KT 15 октября 2020 в 19:54

    И что такого?Всё правильно.Стали меньше покупать.Весной многие вернулись к практике 90х-к огородам,да и вообще стали экономить.Вон даже Сергеев,чё-то выращивает.)))

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  • 16131 7807
    BlackCat 15 октября 2020 в 20:04

    Ну не требует.
    Предлагает использовать средства.
    Собственно, НПФ так же используют их – мировая практика.
    Но фигура Чубайса, конечно, сомнительна.
    Хочется верить, что Роснано далеко не все свои разработки представляет на публику.

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    • 3609 3041
      КБ АлександрBlackCat 15 октября 2020 в 20:36

      Ну если это мировая практика, тогда ладно – главное, что не мы одни такие…

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    • 3558 2716
      ИгорьBlackCat 15 октября 2020 в 20:37

      Чтоб прибыль получить нужны не разработки а продукт. Продукту нужен рынок. Есть разработка колесо шкондина и продукт китайское мотор колесо. Есть разработка Армата и продукт со склада тяжёлых экскаваторов. Армате нет рынка он занят другими производителями. Внутри страны должна быть преференция а её нет так как нельзя со своего сверх прибыль получить. Можно долгосрочную получить но или осел умрет или подишах сдохнет раньше. Иными словами чтоб собрать нанодолину, надо вначале мануфактуру сделать найти нишу и постепенно брать рынок практическим путем а не путем разработок.

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  • 3558 2716
    Игорь 15 октября 2020 в 20:25

    На счёт пенсионного фонда это сказочная совершенно организация. Если присмотреться на её структуру то налоги с зарплаты в основном платят те кто распределяет блага и охраняет. Чиновники любого ранга, правоохранители просто охранители, фискальные и налоговые службы,пожарные, здравоохранение, военка… Т.е. нет у них никакого дохода нет продукта у них кроме зарплаты и средства производства не наши недешевые. Капитализм в этой сфере отсутствует как данность. Никакой Чубайс в эту сферу имитацию капитализма не внесёт в ней нет капитала, а уже полный распил. Не нагнет Чубайс блатных начиная с депутатов это не реально. Оставить пенсию гарнизону и полностью забрать у аборигенов никто не сможет, название подачек поменяют и всё. Как обычно нужно нос держать по ветру и намордник не носить. Фонд сказочный изначально его боссы ничем от толяна не отличаются.

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