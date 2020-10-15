Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов
18:25. 15 октября 2020 169 просмотров 24 коммент. Опубликовал: Серый
- Глава «Роснано» считает необходимым пускать средства НПФ на венчурные проекты в качестве инвестиций. Без этих средств индустрия останется «бассейном без воды». «Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», – цитирует Чубайса «Прайм».
- По его словам, НПФ – это «единственный реалистичный способ» сдвинуть проблему «с мертвой точки». Однако до сих пор Центробанк запрещал вкладывать пенсионные накопления в ненадежные проекты. «До этого было "нет" в течение примерно лет восьми», – пожаловался Чубайс. Но теперь ЦБ говорит «да, но». «Это очень важно, это основа», – сказал глава «Роснано».
- Центробанк предложил НПФ возможность размещать средства пенсионных резервов, которые сформированы за счет добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества. Товарищества, в свою очередь, будут сторонами договора в такого рода инвестиционных проектах.
- Серьезно о получении НПФ права на венчурные инвестиции в России заговорили в 2018 году, а в апреле 2020 года премьер Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос инвестирования пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
- Корпорация «Роснано», которую возглавляет Чубайс, была образована в 2011 году на основе «Российской корпорации нанотехнологий», существующей с 2007 года. За время работы корпорация получила из бюджета 400 млрд руб. (16 млрд долларов) из бюджета России. Ни один проект корпорации не окупил вложенные в нее средства.
- За пенсионные деньги россиян между государственными монополиями и корпорациями разворачивается настоящая борьба. РЖД уже заняли 20 млрд руб. пенсионных накоплений под «вечные» облигации, срок погашения долга по которым не установлен и освобождает заемщика от необходимости его выплачивать. Еще 150 млрд руб. «навечно» собирается занять «Газпром».
- Также правительство с 2014 года замораживает пенсионные накопления россиян и продлило заморозку до 2023 года. Изъятые 669,3 млрд руб. средств россиян пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Но борьба за пенсии россиян продолжается.
Обещали. Потому и требует.
Пр-614, п.3
3. Рекомендовать Банку России совместно с Правительством Российской Федерации проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Доклад – до 15 мая 2020 г.
Ответственные: Набиуллина Э.С., Мишустин М.В.
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63142
И это ПРАВИЛЬНО.
Совки предавшие СССР должны жить плохо.
Тебя тоже не минует чаша сия.
ДА!
И это правильно.
Никакой мне пенсии и всем падонГам и предателям.
Путь трёхшубная шубы продаст тому кому нужнее.
А то она видите-ли предпочитает немецкую одежду.
Наверно и Баварское пьёт.
За пенсию согласен,эту кормушку для паразитов надо убирать.
А чё тебя так шубы клинят?Кто-то собирает шубы,кто-то марки,какая тебе разница?Ты вот,например, что собираешь?
Сам,небось,одежду носишь,тоже не фабрики”Клара Цеткин”?Да и пивас тоже выбрал бы немецкий.
Ась?)
Мне можно я ПЛОХИШ.
А притворяющихся Кибальчишами надо убить и памятник как в книжке.
Идут пионЭры салют трёхшубной
Вот же тебя глючит!Ночью,видать,шубы тебе снятся.))
Да, жизнь движется. Но вперёд – тогда, когда мы берём из прошлого в будущее лучшее. Мы же многое хорошее утратили, погнавшись за иллюзиями. Мы откатываемся назад. Мое мнение.
ЖИЗНЬ как стрелка часов движется только вперёд.
Но кто-то откатывается назад.
Это его личные проблемы
Обизян так ты же хвастался что живешь отлично,член КПСС, нарушивший присягу военнослужащий.
Или для макак особые условия?
“мелкий домашний пакостник”
М.Задорнов.
Задолбал этот рыжий мужчина со своими убыточными проэктами.
Народ свои нанопенсии не отдаст нерусскому чувырле.
А кто его спрашивать будет?
“Вслед за крушением доходов от нефти и газа у федеральной казны начались проблемы со сборами НДС. Ключевой налог, который зашит в стоимость всех товаров и услуг в стране и обеспечивает каждый пятый рубль государственных доходов, неожиданно резко просел в сентябре. Его поступления обвалились на 23%, до 411 млрд рублей, следует из оперативной статистики Минфина.”Официальной статистики за сентябрь еще нет, но данные за август уже показали сгущение туч: Росстат зафиксировал ускорение спада обрабатывающей промышленности (с 3,3% до 4,1%) т оборота розницы – с 1,9% до 2,7%.
Данные Минфина показывают, что возможны «неприятные сюрпризы в части корпоративной и потребительской активности» в конце года, предупреждает Долгин.
Все сулит дополнительные проблемы бюджету, отрезанному от прежней сырьевой ренты. По итогам сентября общие доходы казны упали на 14%, до 1,527 трлн рублей.
Да!
Все и ВЕЗДЕ падает и не только в России и это только НАЧАЛО…..
И что такого?Всё правильно.Стали меньше покупать.Весной многие вернулись к практике 90х-к огородам,да и вообще стали экономить.Вон даже Сергеев,чё-то выращивает.)))
Как же без огородов?! Почти бесплатная полезная еда. Да и покупные овощи-фрукты совсем невкусные.
А еще физические нагрузки и свежий воздух.)))
А где и за какие деньги я куплю свои 260 стволов лука-порея, которые мы будем есть до апреля? Уж не говорю про более простые вещи.
Это само-собой разумеется.)
Ну не требует.
Предлагает использовать средства.
Собственно, НПФ так же используют их – мировая практика.
Но фигура Чубайса, конечно, сомнительна.
Хочется верить, что Роснано далеко не все свои разработки представляет на публику.
Ну если это мировая практика, тогда ладно – главное, что не мы одни такие…
Чтоб прибыль получить нужны не разработки а продукт. Продукту нужен рынок. Есть разработка колесо шкондина и продукт китайское мотор колесо. Есть разработка Армата и продукт со склада тяжёлых экскаваторов. Армате нет рынка он занят другими производителями. Внутри страны должна быть преференция а её нет так как нельзя со своего сверх прибыль получить. Можно долгосрочную получить но или осел умрет или подишах сдохнет раньше. Иными словами чтоб собрать нанодолину, надо вначале мануфактуру сделать найти нишу и постепенно брать рынок практическим путем а не путем разработок.
На счёт пенсионного фонда это сказочная совершенно организация. Если присмотреться на её структуру то налоги с зарплаты в основном платят те кто распределяет блага и охраняет. Чиновники любого ранга, правоохранители просто охранители, фискальные и налоговые службы,пожарные, здравоохранение, военка… Т.е. нет у них никакого дохода нет продукта у них кроме зарплаты и средства производства не наши недешевые. Капитализм в этой сфере отсутствует как данность. Никакой Чубайс в эту сферу имитацию капитализма не внесёт в ней нет капитала, а уже полный распил. Не нагнет Чубайс блатных начиная с депутатов это не реально. Оставить пенсию гарнизону и полностью забрать у аборигенов никто не сможет, название подачек поменяют и всё. Как обычно нужно нос держать по ветру и намордник не носить. Фонд сказочный изначально его боссы ничем от толяна не отличаются.