Засада в лесу у горы Арега
15:59. 14 октября 2020 243 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Появилось видео с подробностями расстрела азербайджанской роты в Нагорном Карабахе. Видео с последствиями боестолкновения появлялось еще в конце сентября (и там высказывались различные версии о том, что произошло, вплоть до конспирологии, что это была армянская постановка с расстрелом пленных), ну а теперь стали известны подробности.
Все оказалось весьма банально – азербайджанские спецы на северном фронте топали по дороге в горно-лесистой местности и попали в засаду армян, которые сидели на возвышенности и перестреляли азербайджанцев из автоматов. Часть прямо на дороге, часть на склоне, куда бежали выжившие.
Шансов у азербайджанцев особого не было, так как их расстреливали практически в упор с возвышенности с расстояния 8-10 метров. Всего заявлено до 60 убитых из них 48 у дороги.
В общем, налицо серьезный косяк азербайджанского командира, который завел своих людей в такое мясо.
Походу это самая крупная единоразовая потеря азербайджанцев в этой кампании.
Да, судя по видео , пленных не берут. А понимания и обучения банальным вещам – авангард, основные силы, арьергард, боковые дозоры по уровням местности( по рельефу) ,слухачи и разведка у азеров нет.
А вы откуда всё это знаете?
Надумал. От скуки.
Я спрашивал чтобы комплимент вам сделать: вы бы сказали что у вас героическое прошлое а я бы восхитился. А вы обижаться вздумали.