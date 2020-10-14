Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Засада в лесу у горы Арега

15:59. 14 октября 2020 243 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Появилось видео с подробностями расстрела азербайджанской роты в Нагорном Карабахе. Видео с последствиями боестолкновения появлялось еще в конце сентября (и там высказывались различные версии о том, что произошло, вплоть до конспирологии, что это была армянская постановка с расстрелом пленных), ну а теперь стали известны подробности.
Все оказалось весьма банально – азербайджанские спецы на северном фронте топали по дороге в горно-лесистой местности и попали в засаду армян, которые сидели на возвышенности и перестреляли азербайджанцев из автоматов. Часть прямо на дороге, часть на склоне, куда бежали выжившие.
Шансов у азербайджанцев особого не было, так как их расстреливали практически в упор с возвышенности с расстояния 8-10 метров. Всего заявлено до 60 убитых из них 48 у дороги.
В общем, налицо серьезный косяк азербайджанского командира, который завел своих людей в такое мясо.



Походу это самая крупная единоразовая потеря азербайджанцев в этой кампании.

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6244660.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Человек, который сажает деревья. Три истории Гусмана Минлебаева
.... Законы приняли: 55 гектаров лесом засадил – вот тебе освобождение земли ... велел полностью исполнить план Докучаева, засадить лесами водоохранные зоны и водоразделы. При...городского управления для облесения окрестных гор, чтобы увеличить водный запас ...
Конец «Ангела». Как российский спецназ уничтожил Руслана Гелаева (ФОТО)
... акций боевиков — от засады на военную колонну под ...Боевики неплохо маскировались в поросших лесом горах, а прицельно метать бомбы... пути их марша поставили засаду. Пограничники отплатили за гибель... поднялся и сел в засаду. Дистанция составляла всего 150...
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
...вольную В мокром лесу видит сны. Горе проснувшимся, в ...4 утра. Шли лесом и болотами: опасались засад. Д[еревня]...лампочку от карманного фонаря – горит. Дров принесли, картошки ...уцелел. Весь ужас убитых горем оставшихся родственников, отвратительные поступки ...
"Михаил Архангел" и его война в библии. Часть1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим
...была использована военная хитрость. В засаде посадили 30 тыс. войска. ... город и войско. «в засаду и засели между Вефилем и... в руки твои [и засада тотчас встанет с места своего...иль, ведь там лес «Тиля» и должна быть гора Гаризим (гора благословления). Ещё...
Барда Ви ( любителям чтения) главы романа
... жизнью. Средь тех лесов водили они своих аккуратно...издавая характерный чавкающий звук. Лес был наполнен запахами влажной ...повреждённого экзоскелета разносились по лесу гулким звуком. Ничто так...в горах. Сегодня его Сотня чудом избежала их засады. Сотник...
Рождение Тартарии
... отступающих, но там была засада. Войско могуллово было окружено... спасаться в горах. Долго переходили с горы на гору, пока не..., верными Султану Магомету в леса. По отбытии могулов вернулся... границе с Туркестаном в лесах водилось изобилие зверей, чтобы...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)