Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Зачем мне нужен бокс

22:20. 14 октября 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ICLxD5lx2SQ

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 04 августа 2018
... Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после пресс-... инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором ... абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе после ...гражданство». «Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня...
Новости Украины и Новороссии 16 января 2016
...Такой биатлон нам не нужен. 13:57 Украинское ...добровольцы из ЕС рассказали, зачем приехали на Донбасс Авторская... международных договоров», — пояснил мне мой собеседник значение термина ...Монсон, легенда мирового профессионального бокса американец Рой Джонс, ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...от массы мозга кашалота. Зачем кашалоту такой огромный мозг?...том, что быстрый сон нужен для восстановления поисковой активности,... таких видах спорта, как бокс, бейсбол и теннис, человек.... Единственное возражение, которое мне доводилось слышать против широкого...
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
... полностью описывается фразой «Мне не нужна корова, лишь...радуйся, обнимайся, спи наконец – зачем же воевать? Увы – вынуждены ...не унывающим одесситам был нужен всего лишь более-...Пушкин регулярно занимался гимнастикой, боксом, фехтованием, отлично плавал ...
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
...То, что ближе, допустим,  мне и нашим горожанам – это ...НАТО. Нам тоже не нужен перевалочный центр афганского героина...– становятся неактуальными, то зачем тогда поддерживающее эти ценности государство...городе  так называемый бейби-бокс – пункт сдачи ненужных ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... будет казаться безсмысленным) – нужен ТОЛЧОК извне. Но толкнуть ...подробности». Не то, чтобы мне безразлично, но буквоедство и...– например, лёгкой атлетики или бокса – это фактически ПЛАНОВАЯ инвалидизация....есть ответы на вопросы «зачем я это делаю?», «что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)