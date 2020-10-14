Главная » Видео, Славянские традиции

Создание Древнерусских Общин. Любомiръ Тай-Мыр

22:20. 14 октября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RYA5uSK1OvE

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Древнерусские народные музыкальные инструменты
...Заканчивая знакомство с древнерусскими народными музыкальными ... сохранивших традиции создания простейших музыкальных инструментов... (карагод, круг, танок) имело еще одно ... праздники носили общинный характер и ... непременной принадлежностью любого праздника. В...
Интервью с основателем общины «Астрахань РОДная»
...Огня. Суть любого нашего мероприятия ... «Содружество Славянских Родноверческих Общин «Велесов круг»». «...«язычество» происходит от древнерусского «языки», то есть... каждая вера, созданная самим народом. Что...Язычество – это та изначальная духовность, которой...
Владимир Терещенко. Новое вино в новых мехах
... заборов, ни охраны. В любой момент любой воспитанник мог покинуть колонию, и... в колонию ОГПУ им. Дзержинского, созданную при его же участии еще... советской властью. Колонии, коммуны, советы – та древнерусская община, на которой испокон базировалась народная...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
.... Многим известен древнерусский город-обсерватория Аркаим...крови, отход от общинного уклада жизни, ...вода; хоста — кость; таятаить, красть; три и ...всех славян, созданному для нужд христианской...фундаментальной характеристикой жизни, любых её форм. ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...велась работа по созданию календаря. Посмотрите...страшного апокалипсиса. Та Варяжская Культура,...»). Если по древнерусским источникам варяги представляли...полноправными членами казачьей общины. Существовали также ...любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...велась работа по созданию календаря. Посмотрите...страшного апокалипсиса. Та Варяжская Культура,...»). Если по древнерусским источникам варяги представляли...полноправными членами казачьей общины. Существовали также ...любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)