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Сбербанк, верни мультфильмы!

15:32. 14 октября 2020 259 просмотров 19 коммент. Опубликовал:

«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube. Киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром «Премьер» и перенесла  все мультфильмы на этот видеосервис.

На официальный канал «Мультики студии Союзмультфильм» подписаны 3,6 млн подписчиков. Раньше на нём была представлена огромная база советских мультиков – более 1000 видеороликов, сегодня осталось только около 20 записей.

Еще один канал YouTube называется просто «Союзмультфильм» (1.7 млн подписчиков), на нём опубликованы в основном новые мультфильмы студии, но встречались и некоторые классические, которые сейчас также стали недоступны.

Таким образом, классические советские мультфильмы исчезли с обоих каналов, представляющих контент «Союзмультфильма» на YouTube.

Классику советской анимации сегодня ещё можно посмотреть на других каналах видеохостинга, но по качеству загруженные на них версии мультфильмов сильно уступают тем оригиналам, которые удалили из официальных каналов «Союзмультфильма». Доступные для просмотра видео размещены в урезанном варианте и случайном порядке. К тому же высока вероятность, что их скоро удалят за нарушение авторских прав, чтобы перенаправить всех пользователей на платный видеохостинг.

По материалам ИА «Национальная Служба Новостей»

Напомним, что ранее Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Сбербанк получил в нем 80% и на первом этапе пообещал инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб. В рамках сотрудничества планируется создание детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Сбербанк, верни мультфильмы!

Возникает вопрос: для чего Сбербанк и Союзмультфильм убрали советскую классику из свободного доступа? Только лишь ради наживы?

Очень похоже на попытку ликвидации советского наследия из общедоступных ресурсов с целью его последующего замещения на «инновационный» контент, для полного «переформатирования» умов нового поколения.

Напоминаем, что главой Сбебанка по-прежнему является печально известный своими «инновационными» предложениями в сфере образования Герман Греф, которому принадлежит знаменитая фраза про то, что «народу нельзя давать знания, иначе им будет сложно манипулировать»!

Согласитесь – это выглядит жалко! Зарабатывать на наследии прошлого, на том, что должно быть общественным достоянием. Забирать советские мультфильмы из свободного доступа – это открытая и наглая информационная агрессия против всего общества.

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Метки: события

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/sberbank-verni-multfilmyi/

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19 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4895 4283
    прохожий 14 октября 2020 в 15:54

    Немец у власти? Был уже такой любитель немцев по кличке “Меченый”. Сколько зла сделал России. Один провёл детство в оккупации, семья другого была выслана во время войны…
    Как такие люди во власть попадают, ума не приложу.
    Может кто-нибудь подскажет?

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    • 3554 2986
      КБ Александрпрохожий 14 октября 2020 в 16:43

      Ничего хитрого тут нет – мировому правительству, как они себя называют, во власти нужны люди с неуравновешенной психикой, ненавидящие народ, над которым оно даёт им власть и ненавидит само, со скелетами в шкафах, благодаря которым ими можно манипулировать, требовать выполнения приказов. Одно из важных качеств, которым должен обладать кандидат во власть, является его дегенеративность, он, предпочтительно, должен быть вырожденцем. Дегенерат, вырожденец – это машина для разрушения не только себя, но и всего вокруг. Кстати, среди членов мирового правительства, как они себя называют, зашкаливающий процент дегенератов. От того-то и мир трещит по швам – эти члены самые настоящие машины для разрушения и выискивают себе подобных среди нас. Ведь у дегенерата всё не как у людей не только ниже пояса, но и в голове, и в душе. Это даёт ответы на многие вопросы, почему мир летит в пропасть. Это даёт ответ на вопрос: почему такая важная проблема, как дегенерация, никогда не освещается в СМИ, а очень скромно и сжато изложина в медицинских справочниках и специфической литературе, которых никто не читает. Возьмите того же Грефа – ярко выраженный дегенерат, педераст, о чём свидетельствуют и его рассуждения об народе. Таких там очень много.

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      2
    • 16621 15483
      жора шаповпрохожий 14 октября 2020 в 16:47

      Они не “попадают”. Их готовят заранее. А если “попал” – сразу окольцовывают.

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  • 7225 6765
    KT 14 октября 2020 в 16:16

    А чё ж светлоликий,отец родной? Небось не в курсе?Ну,ничё,вот узнает и сделает плохим боярам аяяй!

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  • 3554 2986
    КБ Александр 14 октября 2020 в 16:18

    Если этот педераст не стесняется во всеуслышание высказываться подобным образом, то мне даже страшно заглянуть в его голову, прочитать его сокровенные мысли. Кажется, эти дегенераты перестают видеть берега.

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    2
  • 5959 4855
    Женечка 14 октября 2020 в 16:58

    Целую страну с мировой карты удалили, а они только на мультиках спохватились. Скажите спасибо Рутрекеру. Я по музыке прусь,так вот,на рутрекере люди своими силами оцифровали практически весь каталог советской фирмы “Мелодия”. Все пластинки там есть в цифре, о чем я вам радостно и сообщаю. Сама “Мелодия” билась в конвульсиях разорения и ей это нафиг не надо, а люди взяли и всё сохранили. Уверяю, найдутся умельцы и на мультики.

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  • 9191 3121
    krikunoleg 14 октября 2020 в 18:52

    “Очень похоже на попытку ликвидации советского наследия” – ну так то да. Греф, Чубайс, Немцов и остальная младобратия учились в Йеле. Их там научили как страну разрушать – до сих пор продолжают.

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