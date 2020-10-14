Сбербанк, верни мультфильмы!
«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube. Киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром «Премьер» и перенесла все мультфильмы на этот видеосервис.
На официальный канал «Мультики студии Союзмультфильм» подписаны 3,6 млн подписчиков. Раньше на нём была представлена огромная база советских мультиков – более 1000 видеороликов, сегодня осталось только около 20 записей.
Еще один канал YouTube называется просто «Союзмультфильм» (1.7 млн подписчиков), на нём опубликованы в основном новые мультфильмы студии, но встречались и некоторые классические, которые сейчас также стали недоступны.
Таким образом, классические советские мультфильмы исчезли с обоих каналов, представляющих контент «Союзмультфильма» на YouTube.
Классику советской анимации сегодня ещё можно посмотреть на других каналах видеохостинга, но по качеству загруженные на них версии мультфильмов сильно уступают тем оригиналам, которые удалили из официальных каналов «Союзмультфильма». Доступные для просмотра видео размещены в урезанном варианте и случайном порядке. К тому же высока вероятность, что их скоро удалят за нарушение авторских прав, чтобы перенаправить всех пользователей на платный видеохостинг.
По материалам ИА «Национальная Служба Новостей»
Напомним, что ранее Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Сбербанк получил в нем 80% и на первом этапе пообещал инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб. В рамках сотрудничества планируется создание детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.
Возникает вопрос: для чего Сбербанк и Союзмультфильм убрали советскую классику из свободного доступа? Только лишь ради наживы?
Очень похоже на попытку ликвидации советского наследия из общедоступных ресурсов с целью его последующего замещения на «инновационный» контент, для полного «переформатирования» умов нового поколения.
Напоминаем, что главой Сбебанка по-прежнему является печально известный своими «инновационными» предложениями в сфере образования Герман Греф, которому принадлежит знаменитая фраза про то, что «народу нельзя давать знания, иначе им будет сложно манипулировать»!
Согласитесь – это выглядит жалко! Зарабатывать на наследии прошлого, на том, что должно быть общественным достоянием. Забирать советские мультфильмы из свободного доступа – это открытая и наглая информационная агрессия против всего общества.
Немец у власти? Был уже такой любитель немцев по кличке “Меченый”. Сколько зла сделал России. Один провёл детство в оккупации, семья другого была выслана во время войны…
Как такие люди во власть попадают, ума не приложу.
Может кто-нибудь подскажет?
Ничего хитрого тут нет – мировому правительству, как они себя называют, во власти нужны люди с неуравновешенной психикой, ненавидящие народ, над которым оно даёт им власть и ненавидит само, со скелетами в шкафах, благодаря которым ими можно манипулировать, требовать выполнения приказов. Одно из важных качеств, которым должен обладать кандидат во власть, является его дегенеративность, он, предпочтительно, должен быть вырожденцем. Дегенерат, вырожденец – это машина для разрушения не только себя, но и всего вокруг. Кстати, среди членов мирового правительства, как они себя называют, зашкаливающий процент дегенератов. От того-то и мир трещит по швам – эти члены самые настоящие машины для разрушения и выискивают себе подобных среди нас. Ведь у дегенерата всё не как у людей не только ниже пояса, но и в голове, и в душе. Это даёт ответы на многие вопросы, почему мир летит в пропасть. Это даёт ответ на вопрос: почему такая важная проблема, как дегенерация, никогда не освещается в СМИ, а очень скромно и сжато изложина в медицинских справочниках и специфической литературе, которых никто не читает. Возьмите того же Грефа – ярко выраженный дегенерат, педераст, о чём свидетельствуют и его рассуждения об народе. Таких там очень много.
Они не “попадают”. Их готовят заранее. А если “попал” – сразу окольцовывают.
Именно, готовят! Порой “ведут” с самой колыбели. Невидимою рукой. Взращивают своего педерастика. Они и Антихриста по этому же принципу себе подберут. Что с них возьмёшь – дырявые.
А чё ж светлоликий,отец родной? Небось не в курсе?Ну,ничё,вот узнает и сделает плохим боярам аяяй!
Если этот педераст не стесняется во всеуслышание высказываться подобным образом, то мне даже страшно заглянуть в его голову, прочитать его сокровенные мысли. Кажется, эти дегенераты перестают видеть берега.
Одна из мыслей в его голове https://youtu.be/UxVFtpHL2OA
Краткое изложение ПСМ. Причём публика такая, как он.
Угу…И только один-единственный человек с ними борется….Наш богатырь…наша надежда.Один против финансового гомозла(кстати,я только что придумал новое слово,которое и правил сайта не нарушит,и так сказать вычленит сущность некоторых посетителей ЯП….это “гомозел”).
Гомозло. Гомозел. А я начал говорить не глобалисты , а гробалисты. Один хрен – ******сы, сэр.
Жора,я вас тоже радостно приветствую :).
Финансовое гомозло. Хм, запишу в блокнотик. Узнаю Ъ-го.
Привет, Ъ! Именно этот ролик размещён в этой статье, именно об этом я говорю, что “мне страшно заглянуть в его голову и прочитать сокровенные мысли”, ведь это сокровенным не является, рас он не обломался сказать это на камеру, для истории. Ещё раз, привет!
Приветствую.да как бы уже давно…никто…ничего…не стесняется.Нужен враг и вера…Всейо…Делай что хочешь,пиз…ди что хошь…Мы в этой реальности живем не первый год.К сожалению,конечно.
Конечно. А всё же сокровенное должно быть, о чём не то что сказать – подумать страшно, чтобы не сглазить.
Грефовая песенка.
Так ты меняешься в лице
Когда тебе больно, когда ты в печали
Я посажу тебя на цепь
В этом промозглом и чёрном подвале
Ты всхлипываешь всё тише
Я улыбнусь снисходительно
Народик, ты привыкнешь
Всё будет у нас восхитительно
Вот, где ты это всё отыскиваешь?
Целую страну с мировой карты удалили, а они только на мультиках спохватились. Скажите спасибо Рутрекеру. Я по музыке прусь,так вот,на рутрекере люди своими силами оцифровали практически весь каталог советской фирмы “Мелодия”. Все пластинки там есть в цифре, о чем я вам радостно и сообщаю. Сама “Мелодия” билась в конвульсиях разорения и ей это нафиг не надо, а люди взяли и всё сохранили. Уверяю, найдутся умельцы и на мультики.
“Очень похоже на попытку ликвидации советского наследия” – ну так то да. Греф, Чубайс, Немцов и остальная младобратия учились в Йеле. Их там научили как страну разрушать – до сих пор продолжают.