«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube. Киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром «Премьер» и перенесла все мультфильмы на этот видеосервис.

На официальный канал «Мультики студии Союзмультфильм» подписаны 3,6 млн подписчиков. Раньше на нём была представлена огромная база советских мультиков – более 1000 видеороликов, сегодня осталось только около 20 записей.

Еще один канал YouTube называется просто «Союзмультфильм» (1.7 млн подписчиков), на нём опубликованы в основном новые мультфильмы студии, но встречались и некоторые классические, которые сейчас также стали недоступны.

Таким образом, классические советские мультфильмы исчезли с обоих каналов, представляющих контент «Союзмультфильма» на YouTube.

Классику советской анимации сегодня ещё можно посмотреть на других каналах видеохостинга, но по качеству загруженные на них версии мультфильмов сильно уступают тем оригиналам, которые удалили из официальных каналов «Союзмультфильма». Доступные для просмотра видео размещены в урезанном варианте и случайном порядке. К тому же высока вероятность, что их скоро удалят за нарушение авторских прав, чтобы перенаправить всех пользователей на платный видеохостинг.

По материалам ИА «Национальная Служба Новостей»

Напомним, что ранее Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Сбербанк получил в нем 80% и на первом этапе пообещал инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб. В рамках сотрудничества планируется создание детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Возникает вопрос: для чего Сбербанк и Союзмультфильм убрали советскую классику из свободного доступа? Только лишь ради наживы?

Очень похоже на попытку ликвидации советского наследия из общедоступных ресурсов с целью его последующего замещения на «инновационный» контент, для полного «переформатирования» умов нового поколения.

Напоминаем, что главой Сбебанка по-прежнему является печально известный своими «инновационными» предложениями в сфере образования Герман Греф, которому принадлежит знаменитая фраза про то, что «народу нельзя давать знания, иначе им будет сложно манипулировать»!

Согласитесь – это выглядит жалко! Зарабатывать на наследии прошлого, на том, что должно быть общественным достоянием. Забирать советские мультфильмы из свободного доступа – это открытая и наглая информационная агрессия против всего общества.

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Источник: https://whatisgood.ru/press/events/sberbank-verni-multfilmyi/