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Россия предлагает ввести миротворцев в Карабах

13:07. 14 октября 2020 199 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Коротко по Карабаху 14 октября.

1. Турция продолжает настаивать на том, чтобы Армения вывела войска из Карабаха и сдала его Азербайджану, а также на том, чтобы ее включили в переговоры между Арменией, Азербайджаном и Россией, где по мнению Анкары Россия должна представлять Армению, а Турция Азербайджан.
Для России такой расклад будет означать фиаско политики закавказского арбитража, куда с большим удовольствием влезет Эрдоган как основном покровитель Алиева. Вполне естественно, что Россия отказывается от подобных предложений. Лавров заявил, что Москва в курсе этого видения Анкары, но она с ним не согласна, а Турция вообще не союзник, а всего-лишь партнер. Как уже ранее не раз отмечал, Турция именно что попутчик, а не союзник. Когда выгоды от ситуативного партнерства снизятся, это ситуативное партнерство может достаточно быстро закончится. И ситуация в Карабахе этот момент безусловно приблизила.
В ответ на предложения Турции, РФ предлагает разместить в Карабахе миротворцев/наблюдателей. Слухи об этом ходили уже несколько дней. Теперь уже официально озвучено предложение. Алиев на это заявил, что для реализации этого сценария должны быть выполнены ряд условий, часть из которых очевидно неприемлемы для Армении. Так что все это пока лишь предложение. Кроме того, Алиев пригрозил разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Пока что даже Армения этого не сделала, несмотря на предшествующие угрозы.

2. Азербайджан нанес удары по армянским ракетным системам на территории Армении. И официально признал это. Фактически, была атакована территория союзника РФ по ОДКБ. Теперь уже официально и без всяких вопросов к верификации.
Теперь Армения уже действительно может запросить официальную военную помощь в рамках договора о коллективной безопасности. По заявлению МО Армении в ходе азербайджанских ударов жертв не было. Также обещан неминуемый удар по Азербайджану. Скорее всего в течение дня по Азербайджану могут запустить несколько баллистических ракет. На фоне этого Шойгу созвонился с главами МО Армении и Азербайджана и призвал к скорейшему прекращению огня, пока ситуация совсем не вышла из под контроля. Тем не менее, пока что боевые действия интенсивно продолжаются, армяне заявляют, что держат фронт, но бои идут тяжелые и они несут существенные потери, нанося тяжелые потери Азербайджану.



3. Гадрут по-прежнему формально за армянами. Азербайджанцы сидят на прилегающих с юга и юго-запада высотах. Видео из самого Гадрута Азербайджан пока так и не предоставил, хотя прошло уже 5 дней, как Гадрут якобы был занят. Вчерашнее видео из Тагашера на полном серьезе до сих пор пытаются выдавать за Гадрут.
МО Армении признает вклинивания Азербайджана на территорию Карабаха, но заявляет, что бывали ситуации и похуже, особенно в ходе войны в начале 90х. Также стороны снова заявили много всякого разного, что уничтожили за сутки, но практически все из заявленного снова на словах.

4. Wall Street Journal выпустила материал по сирийским наемникам в Карабахе (которых по заявлениям Баку там нет). Ничего особо нового американцы не сообщили – подтвердили, что платят сирийским боевикам до 2000 долларов, есть потери, отправляют новых боевиков, есть недовольные потерями и участием в боевых действиях.
В общем, разоблачили секрет Полишинеля, который отрицают разве что в Турции и Азербайджане.

5. Из выступления Пашиняна:

а) Азербайджан требует 5 из 7 районов прилегающих к Карабаху, кроме тех, которые свзяывают Карабах с Арменией.
б) В ходе оборонительных боев план турецкого и азербайджанского блицкрига был сорван, но армия Карабаха понесла тяжелые потери.
в) Армения знала о подготовке Азербайджана к войне, но не знала, где и когда она начнется.
г) Армянские войска были вынуждены отходить на севере и юге Карабаха, но пока ничего критического не происходит. (очевидно, имеется ввиду потеря Талыша и Джебраильского района). Противник меняет тактику, но армянские войска контролируют ситуацию.
д) Россия выполняет свои союзнические обязательства на высоком уровне.
e) Отмечается дружеская позиция Франции, которая называет вещи своими именами.
ж) Армения настроена на политическое урегулирование, но Турция и Азербайджан против.
з) В текущей ситуации армяне должны объединится и победить. Свобода и независимость Карабаха, будет кульминацией этих усилий.
и) Формула "мир в обмен на территории" Армению не устроят. Предложения на этот счет Ереван оценивает как повторение Мюнхенского сговора. Эрдогана практически прямо назвал "Гитлером из Малой Азии".

Плюс видео.


Anna News о перемирии, которого нет.


Репортаж с азербайджанской стороны.


Репортаж BBC из Карабаха.


Степанакерт 13.10.2020


Репортаж AP из Степанакерта.


Разрушения в соборе в Шуше.


Проармянский митинг в Париже.

Метки: азербайджан, Алиев, армения, карабах, лавров, п, Россия, турция, Шойгу, эрдоган

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6244516.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2696 2286
    Mazai 14 октября 2020 в 15:52

    Но Россия это Оккупанты Армении и как это будет сочетаться Умерла-значит умерла. Пусть европейцы вводят миротворцев.

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    2

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