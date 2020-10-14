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Радио Аврора 14.10.2020

16:45. 14 октября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день. В эфире радио “Аврора”. И я её ведущий Варшавский Евгений Юрьевич. И наш уважаемый гость Вассерман Анатолий Александрович. Прошу любить и жаловать. Сегодня мы продолжим, что не успели обсудить в прошлый наш вторник. И обсудим всё таки, как выглядит политическое устройство нашей Земли с борта “летающей тарелки”. Как это может оцениваться с уровня чуть повыше, чем привычное нам политическое болото без внятной внутренней властной вертикали.

Анатолий Александрович, сейчас наш мир находится видимо в процессе фазового перехода на каком-то его этапе. Какие у вас прогнозы? Какие возможны варианты развития событий на нашей планете именно в плане политическом? Что будет происходить: будет интеграция, будет дальнейшая деинтеграция или картельный сговор продолжится неопределённое время?

Лично я очень надеюсь, что переход будет в ближайшее время. Как я уже не раз говорил, всё зависит от того удастся ли победить идее демонтажа узкой специализации целых стран. Именно за провозглашение необходимости этого демонтажа Трампа избрали президентом. Так вот, всё зависит от того удастся ли ему победить или же эту систему будут тянуть до того, когда она рухнет уже с совершенно катастрофическими последствиями. Это определится довольно скоро. Третьего ноября в Соединённых Государствах Америки очередные выборы.

Кстати, раз уж упомянул тамошние выборы, должен отметить одну очень существенную особенность важную для понимания практически для всего происходящего в политике Соединённых Государств Америки. Есть довольно много, так называемых, “странных законов” в англо-саксонских странах. На самом деле это не законы, это прецеденты. То есть решение суда по конкретным вопросам, способные послужить рекомендациями для суда по другим аналогичным делам. Но если не знаешь сущности конкретного судебного дела, то это действительно выглядит странно и нелепо.

Так вот, один из таких странных законов гласит, что любое утверждение сделанное в рамках предвыборной кампании неподсудно. То есть во время предвыборной кампании можно как угодно врать. Можно как угодно и кого угодно запугивать. И так далее. Так вот, Соединённые Государства Америки это страна с самым коротким в мире межвыборным циклом. Всего два года. Там каждые два года переизбирается вся нижняя палата Парламента, треть верхней палаты. Переизбирается значительная часть региональных законодательных органов…

Метки: аврора, мировой кризис, США

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-14-10-2020/

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