Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 14 октября 2020

08:45. 14 октября 2020 271 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как Денис Бигус освоил 100 миллионов


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Правительство Украины утвердило проект военного соглашения с Турцией

Правительство Украины утвердило проект межправительственного рамочного военного соглашения с Турцией. Это решение принято на внеочередном заседании кабинета министров.

Правительство Украины утвердило проект военного соглашения с Турцией

«Утвердить проект рамочного военного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики», — сказано в распоряжении правительства.

Кабмин Украины уполномочил министра обороны Андрея Тарана подписать это соглашение от Украины. Текст проекта соглашения не опубликован.

Между тем, на заседании кабмина было озвучено, что подписание соглашения позволит создать правовые основания для расширения сотрудничества сторон в военной сфере «по 21 направлению».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Пять вопросов от Зеленского


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зеленский озвучил свою версию тайной встречи с руководством британской разведки

Зеленский озвучил свою версию тайной встречи с руководством британской разведки | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки на прошлой неделе в Великобританию встречался с представителями британской разведывательной службы МИ-6. На встрече обсуждалась тема дезинформации и фейковых новостей.

Как сообщает сайт главы государства, о встрече у Зеленского спросили журналисты, когда тот был с визитом в Одесской области.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече», — отметил президент.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

«Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», — признался Зеленский.

Глава государства добавил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

«Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», — сказал президент.

Он подчеркнул, что защита свободы и информации очень важна для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ. Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

«Мне кажется, что главная суть этой профессии — проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу», — подытожил президент.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
... заявил о том, что 7 октября Украина вывела в ремонт две из... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в... сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно завязнет...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
...парламентский фотокорреспондент Богдан Бортаков. «18 октября на ул. Грушевского: давненько ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: за год население страны уменьшилось...чтобы оно потеряло бы к Новороссии всякий интерес, и перестало поддерживать...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2016
... — заверил он. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front...цивилизационном отношении регионов планеты. Сегодня Новороссия стоит на пороге окончательной победы... золотовалютных резервов в октябре. В конце октября, в Украине, как и раньше...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в...выборы в ДНР пройдут 18 октября по действующих республиканским законам, ...России, другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
... ранее сообщал ТАСС, в октябре Украина закупила, как планировалось ранее,...Сопредседатель комитета государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир ... Владимир Рогов. ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья – постоянная рубрика программы «...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
... | Источник: dnr-news.com Срочная новость: Украина закрыла все КПП в Крым...в России политического убежища. В октябре президент Украины Петр Порошенко, говоря о... «Непризнанные люди» Роман Разум группа «Новороссия». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «Работайте, братья!» — первый...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)