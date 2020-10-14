Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки на прошлой неделе в Великобританию встречался с представителями британской разведывательной службы МИ-6. На встрече обсуждалась тема дезинформации и фейковых новостей.

Как сообщает сайт главы государства, о встрече у Зеленского спросили журналисты, когда тот был с визитом в Одесской области.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече», — отметил президент.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

«Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», — признался Зеленский.

Глава государства добавил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

«Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», — сказал президент.

Он подчеркнул, что защита свободы и информации очень важна для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ. Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.