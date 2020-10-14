Мы станем свидетелями конца эпохи индивидуализма. Александр Дугин
22:21. 14 октября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Какие этапы прошло человечество по пути отказа от самого себя. Что случится когда человек освободится от своей последней идентификации.
Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Дугин #философия #цифровизация #индивидуализм #будущее
Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Дугин #философия #цифровизация #индивидуализм #будущее