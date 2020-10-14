Какие этапы прошло человечество по пути отказа от самого себя. Что случится когда человек освободится от своей последней идентификации.Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Дугин #философия #цифровизация #индивидуализм #будущее

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K6p8iNbfLhI