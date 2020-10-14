По мнению главы российского МИДа, в Молдавии и республиках Закавзказья США ведут себя грубо и беспардонно.

Как пишет Украина.ру, 14 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью Радио Sputnik, в котором высказался о деструктивной роли США во внутренней политике бывших союзных республик.

«Они (США) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», — отметил Лавров.

По словам российского министра, ровно теми же способами Вашингтон пытается сейчас раскачать ситуацию в Молдавии, накануне назначенных там выборов президента, в ход которых посол США в Кишинёве позволяет себе откровенное вмешательство. А также от внимания Москвы не ускользнули попытки американцев плести свои интриги в Закавказье.

Тем не менее, Россия продолжает считать подобные методы недопустимыми и ни в коем случае не рассматривает для себя возможность поступать так же, как это делают американские «партнёры».

Источник: https://news-front.info/2020/10/14/lavrov-zhestko-osadil-ssha-za-beschinstva-na-postsovetskom-prostranstve/