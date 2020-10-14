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Лавров жестко осадил США за бесчинства на постсоветском пространстве

13:14. 14 октября 2020 77 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

По мнению главы российского МИДа, в Молдавии и республиках Закавзказья США ведут себя грубо и беспардонно. 

Лавров жестко осадил США за бесчинства на постсоветском пространстве

Как пишет Украина.ру, 14 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью Радио Sputnik, в котором высказался о деструктивной роли США во внутренней политике бывших союзных республик.

«Они (США) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», — отметил Лавров.

По словам российского министра, ровно теми же способами Вашингтон пытается сейчас раскачать ситуацию в Молдавии, накануне назначенных там выборов президента, в ход которых посол США в Кишинёве позволяет себе откровенное вмешательство. А также от внимания Москвы не ускользнули попытки американцев плести свои интриги в Закавказье.

Тем не менее, Россия продолжает считать подобные методы недопустимыми и ни в коем случае не рассматривает для себя возможность поступать так же, как это делают американские «партнёры».

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Источник: https://news-front.info/2020/10/14/lavrov-zhestko-osadil-ssha-za-beschinstva-na-postsovetskom-prostranstve/

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13090 10724
    марина 14 октября 2020 в 13:30

    а еще он вчера на Валдайских слушаниях высказал мысль ,что мы двадцать лет ведем себя корректно с Евросоюзом ,а они прямым текстом выдали ,что не получится с этим руководством стать участниками геополитики.”Ну что ж” -сказал гуру МИД ,-”мы наверное перестанем с ними общаться ” .Не верю,все равно полезете за вниманием и приложиться к ручке ,как Зе к ручке Сары -Кейт,завидуете ,что Вована пригласили ,а вас нет в Лондон.

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