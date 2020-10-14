... публике как некое подобие круглогостола. В котором принимают участие... Новом Университете прошел большой КруглыйСтол, посвященный новым сенсационным открытиям...математики Гуру Новой Хронологии АнатолийФоменко и Глеб Носовский уделили этому фолианту...
...бы весьма глупо пытаться опровергать столь очевидные свидетельства. Можно ли ...– вара, предок – ворхIида, вид –гар, круглый – орга, рама – гура, разгневаться – дарвала...14-16 вв., как предполагает АнатолийФоменко и Глеб Носовский. Правда, у новохронологов...
...и нам рассказывали, что земля круглая, что это был один ... физико-математических наук АнатолийФоменко и Глеб Носовский. Цитата: АнатолийФоменко и Глеб Носовский. Авторы «...Международном гуманитарном университете за компьютерные столы сядут новые ученики от ...
...-математического факультета МГУ Анатолий Тимофеевич Фоменко и специалист в ...канд. физ-мат. наук Глеб Владимирович Носовский. За ними, ...если всю жизнь вдыхать столь ужасный запах и никогда ...после обнаружения в Ньюфаунленде круглой пряжки викингов с «подвижным...