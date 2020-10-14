Недавнее известие о том, что американский профессор и директор Института здоровья населения Университета штата Вашингтон Али Мокдад выдал прогноз о сокращении населения России через 80 лет (к 2100 году) до 106 млн чел., вызвало большой резонанс в российских СМИ.

Конечно, надо иметь в виду, что это заявление идет из русофобского лагеря, и оно во многом преувеличено. Однако численность населения России действительно падает, хоть и не так быстро, и это, увы, – реальный печальный факт.

Самое страшное, что сделал с русскими людьми атеизм – он убедил многих из них, будто они – экономические животные, для которых важнее всего – комфорт и прибыль. По православному вероучению это ведет к погибели души и тела. А по всем историческим фактам видно, что это ведет ещё и к физическому вымиранию народов. Те, кто ставит во главу угла экономическую выгоду, почти всегда принципиально малодетны или бездетны (я не рассматриваю здесь тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья). Причем мнение о доминировании экономической мотивации в рождении детей широко распространено не только среди либералов и неокоммунистов, но даже среди тех, кто называет себя православными.

Интересный диалог произошел у меня в социальной сети Фейсбук с одним таким «научным материалистом» – привожу его в небольшом сокращении.

«Научный материалист»:

«Москва (Россия) слезам не верит. Поднять одного ребенка, в наших условиях – уже проблема. Будет нормальная система, высокий уровень жизни – и страна разделится: половина семей будет заводить по 1–2 ребенка, половина – по 3–4 и более. Так что решение проблемы – в создании новой социально-экономической системы, новой системы перераспределения, в новой жилищной политике и т.д».

Мой ответ:

«Хорошие материальные условия для семей, конечно, создавать нужно, но они не имеют решающего значения. В Зап. Европе и США существуют огромные льготы для многодетных, они могут неплохо жить и не работать, но рождаемость все равно ничтожна. С другой стороны, есть масса бедных стран, где рождаемость в разы выше.

Могу привести пример Швеции – достаточно типичный. Страна с огромными социальными льготами и ничтожной рождаемостью. Там царит режим безбожников, и никакие деньги этого не компенсируют – рожать никто не хочет, кроме разве мигрантов, но скоро и те перестают, впитав либеральные ценности.

И это несмотря на то, что у шведских родителей даже есть право уходить в декрет на много лет. По закону там полагается 480 рабочих дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком – новорожденным или усыновлённым. 390 из этих дней оплачиваются по ставке 80% от дохода. Это максимальный тариф, для него установлен потолок – 989 крон (около 94 евро) в день. Остальные 90 дней оплачиваются по минимальному тарифу – 250 крон (около 24 евро) в день. При этом рассчитывать на декретное пособие могут даже и безработные, хотя во многих случаях речь будет идти о минимальном тарифе.

Пользоваться оплачиваемыми днями декретного отпуска родители вправе до достижения ребёнком восьмилетнего (!) возраста. Отпускные дни добавляются и суммируются при рождении каждого следующего малыша. В итоге в семьях с несколькими детьми декретный отпуск может продолжаться долгие годы.

Более того, многодетным семьям в Швеции положено бесплатное жилье и проезд, и много чего еще! Тем не менее шведский народ буквально вымирает».

«Научный материалист»:

«Боюсь, материальная поддержка семей в Швеции очень мала. Рождение ребенка сильно бьет по уровню жизни, нескольких детей ведет к бедности. Да, шведская бедность – это не голод и холод, но она – бедность. Проблема с рождаемостью в Швеции – прежде всего, материальная. Кстати, в России появилась новая прослойка многодетных семей – состоятельные бизнесмены, которые сознательно заводят трех и более детей. У них есть на это средства. А желание есть у многих. Ключ – деньги, а не голова, с головами у наших сограждан, в большинстве, все в порядке».

Ответ:

«Я не надеюсь переубедить «научных материалистов» – это безнадежно. У них одна мысль: желудок всему голова, сам Карл Маркс сказал!

Будто бы всё – только ради выгоды, и дети тоже. Только все же возникает вопрос: почему в старой, полунищей Швеции рожали так много, а теперь, в богатой – так мало?

Правда, в этих случаях «научные» любят повторять, что в селе требовалось много рабочих рук. Однако тогда шведы много рожали и в городе, и жили в тесных квартирках все вместе, и уровень жизни падал с каждым новым ребенком. Вообще, забавно смотреть, когда бездетные или малодетные теоретически рассуждают о мотивации многодетных. По их мнению, многодетные отцы – это такие хитрые стяжатели, которые рожают себе детей в качестве маленьких слуг ради улучшения комфорта. А если комфорт не улучшается, то и не заводят их. Потому интересно узнать, сколько детей у вас лично, что вы с такой уверенностью утверждаете свои понятия о мотивации многодетных семей? У меня, например, 5 детей, хотя я вовсе не миллионер».

«Научный материалист»:

«Вы не по делу. Сегодня южные корейцы – не бедная нация – не хотят рожать, чтобы не вбрасывать детей «в этот ад» – большинство корейцев считают свою жизнь адом и хотят эмигрировать из Ю. Кореи. В Швеции уровень и качество жизни выше чем в Ю. Корее, вот и рожают там больше: 1,27 ребенка на 1 ю. кореянку и 1.67 ребенка на 1 шведку. Зависимость от уровня и качества жизни – прямая. А сравнивать их или нас с Сомали, где рожают больше – это глупость».

Ответ:

«Нет, вопрос по делу. Если люди принципиально бездетные или малодетные выдают дерзкие оценки мотивации многодетных, то это выглядит очень странно и доверия не внушает. Мерить все по себе смешно.

Я вращаюсь в кругу многодетных семей, но не знаю ни одной, где бы главным фактором рождаемости был материальный. Это все – воцерковленные православные семьи, или близкие к этому, или семьи мусульман.

Конечно, попадаются и неблагополучные многодетные семьи с материальной или «залетной» мотивацией, но их удельный вес все же невелик. Что касается Сомали, то почему вдруг нельзя сравнивать с Сомали? Это тоже люди. А насчет Кореи и Швеции – то уровень рождаемости в обоих режимах почти одинаково мал, что закономерно. Ну не нравится Сомали, так есть страны Залива, где уровень жизни, как в Европе, но религиозность намного выше и потому выше и рождаемость. Мифы Маркса о приоритете желудка верны, но верны для лишь тех, кто отказывается от детей. Эти теории и были выдуманы не в качестве научных данных, а в качестве инструмента пропаганды для деградации человечества».

«Научный материалист»:

«Коэффициент фертильности: Саудовская Аравия – 2,28 ребенка на 1 женщину, Швеция – 1,67 ребенка на женщину. Да, в Саудовской Аравии больше, но всего на 36% больше. В богатой и религиозной СА – простое воспроизводство населения, не более того. Добро пожаловать в реальный мир».

Ответ:

«Ну да, мне известно, что религиозность в СА падает с каждым годом, и соответственно, падает рождаемость. Режим крайне зависим от Британии и США. То ли ещё будет. Новый принц стал либерализировать все и вся, и даже самые страшные грехи. После объявления Мухаммеда бин Салмана аль Сауда наследным принцем в стране начались массовые процессы либерализации, разрушения нравственности и репрессии в отношении недовольных этими изменениями исламских мулл.

«Научный материалист»:

«Православных в РФ – около 5%. На православие надежды нет в плане повышения рождаемости. Только на Систему – на качество и уровень жизни и соцобеспечение».

Ответ:

«Интересно вы пишете: слово «Система» у вас с большой буквы. У православных с большой буквы пишется слово «Бог»: они Ему поклоняются, а не «системе». Что же касается ваших цифр, то они неверны. Институт социологии РАН несколько лет назад выяснил, что 79% жителей России относят себя к православным, 4% — к мусульманам, а 9% «верят в некую высшую силу». Число атеистов, констатировали ученые, уменьшается. Так что потенциал православия очень велик. Другой вопрос, что это именно потенциал: эти 79% людей, как правило, не воцерковлены. Регулярно ходит в храм 5% людей, раз в месяц – 20%. Значит, надо сделать так, чтобы они воцерковлялись.

А социальные льготы пресловутой «системы» без религиозной мотивации нигде и никогда существенно рождаемости не поднимали и не поднимут. Безбожники реально имеют желудок во главе всего, и ищут комфорта, а не детей, которые забирают много сил даже у богатых многодетных родителей.

Ведь и богатая женщина рожает в муках, и богатый мужчина вынужден уделять детям много времени и сил».

«Научный материлист»:

«Вы примитивизируете проблему. Без условий жизни, которые большинство считает нормальными, без высоких доходов и без солидарной системы в государстве выйти на хотя бы 2.2 ребенка на женщину в России невозможно».

Ответ:

«Извините, но я как будто говорю с радиоточкой – вы не слышите моих аргументов и повторяете одно и то же. Это, впрочем, типично для принципиально бездетных «научных материалистов».

Да, улучшать «социалку» необходимо. Но никто, нигде и никогда из всех народов мира не вышел на уровень серьезного повышения рождаемости при помощи одних только высоких доходов и солидарной системы.

И не выйдет, ибо этого не может быть никогда».

На этом наш диалог закончился, хотя в него включились и другие люди, начавшие доказывать, что, мол, в последние 30 лет прошла «православизация» России, а рождаемость все равно низкая. Но в том-то и дело, что никакой массовой «православизации», и вообще повышения нравственности, увы, не произошло. Российские СМИ находятся, как правило, под управлением тех, кто в лучшем случае относится прохладно к традиционным ценностям. Потому до сих пор в них идет массовая пропаганда абортов, блуда, насилия, причем ещё худшая, чем в советское время. Если бы наше телевидение стало проповедовать многодетность, крепость семейных уз, обличило бы пагубность абортов, которые вообще нужно запретить по закону, то, в сочетании с социальной поддержкой семей, это быстро и радикально улучшило бы демографическую ситуацию.

Источник: https://nstarikov.ru/bezdetnost-v-umah-i-serdcah-119964