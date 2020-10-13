За кулисами балагана (анатомия люмпен-революционера)
И человек, и зверь – так или иначе, оба чего-то хотят от жизни. Желания зверя регулируются инстинктами, приложенными к окружающей среде. Например, зверь хочет покушать – и съедает то, что есть. А если ничего нет – то зверь и не кушает. А что он, зверь, сделает? Он и лапами развести не умеет…
В целом зоопсихология формирует определённый набор требований, которые, по сути своей, вектора инстинктов, скорректированные конкретной средой пребывания.
Вот этот набор зоологических чаяний (животные инстинкты особи + особенности среды её пребывания) известен нам как «рыночный либерализм». Что касается «человека разумного» (наше видовое имя, не знаю, заслуженное ли!) – то он, формулируя требования к миру вокруг себя:
-Говорит не от имени биологической особи, а от имени коллективного разума.
Задумайтесь, какая глубина ОБОБЩЕНИЯ мысли находилась за простейшими, с виду, требованиями – «земля крестьянам», «заводы рабочим» и т.п.
Вот есть я. И мне – лично – нужен кусок земли, потому что (так получилось) я с неё ем. С точки зрения либералов, я и должен говорить о себе! Что конкретно мне нужны конкретно сорок десятин пахотной земли! Как же я, с точки зрения либералов (лишённых абстрактного мышления) могу требовать ВСЕЙ земли ВСЕМ крестьянам?!
Она ведь и так, если подумать – ВСЯ У ВСЕХ. Ну, переделят её, а где гарантии, что меня и при новом переделе не обойдут?! В предыдущем-то обделили, хотя 100% пахотной земли в руках 100% землевладельцев, то есть вся она у всех, вместе взятых…
Поэтому бытовой либерализм (не обязательно политический, не всякий бытовой либерал голосует за либеральные партии) неспособен выдвигать обобщённых идей в рамках абстрактного мышления. Либерал не может вывести право куда-то от себя, чтобы оно действовало вне и помимо его биологической особи.
Революция прогресса исходила из лозунга «
Либерализуясь, человек выпадает из широты пространства и долготы времени. Ему нужно устроить себя и сейчас, он рассматривает «заманчивые предложения» разных жуликов, обещающих лично ему «золотые горы».
- Перебегай к нам, стране и народу твоим хана, конечно, зато ты будешь в шоколаде…
Зоологическая схема мотивации: «дай – пойду».
Ведь либералу, зацикленному на себе, безразлично, где вы возьмёте то, что ему от вас нужно.
Может быть, у его соседа, плевать, ведь он не сосед.А может быть – методом грабежа колоний, плевать, либерал живёт не в колонии.А может быть, изъяв средства у перспективных долгосрочных программ – плевать, либерал биологическая особь, и не собирается жить вечно.
Катастрофа через 100 лет его не волнует, через 100 лет его уже не будет…
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Городской люмпен-элемент, деклассированные слои размножились в наше время в невероятных для классической политэкономии количествах. Это люди бесструктурные, живущие случайными, неопределёнными, а главное – бесполезными для общества и будущего заработками. Деклассированный люмпен сочетает в себе худшие черты угнетённых и угнетателей: босячество и паразитизм.
Босяк-паразит в той же Белоруссии не боится повредить производственным силам – ибо чужд им, параллелен, не занят в производственных процессах – и таких босяков-паразитов (креативного прекариата) развелось, увы, очень и очень много: словно в садке для откармливания преступных тунеядцев.
Люмпенизация заработка (всё более и более деклассированного, случайного, всё более и более в бесчисленных конторках похожего на милостыню, а не на трудовой хлеб) – приводит массы городских паразитов к люмпенизации мышления.
Город-паразит, живущий на горбе трудового города, в определённый момент идеологически вычёркивает своих доноров из списка полноценных людей, объявляет их «рабами, недочеловеками, лузерами» и т.п. Настоящие же люди с настоящим мнением и правами – только люмпен-слои, у которых есть и время, и возможность митинговать месяцами (ибо не нужно идти на работу).
Люмпен-идеология свой внутренний глубинный паразитизм выражает в том, что (кажется, искренне) подменяет труд по жизнеобеспечению на конкурс симпатий в своём понимании политики.
Люмпены слишком тупы, чтобы обсуждать экономические или оборонные шаги своего президента, они всё сводят к обсуждению усов, сроков пребывания у власти, внешности, возрасту и прочим инфантильно-слабоумным придиркам. «Похож на крысу!».
При этом сама политика остаётся за пределами обсуждения люмпенов – потому что она за пределами их понимания. Они искренне полагают, что быт и заработок, защита от уничтожения или обнищания человека – не продукт политики лидера, а нечто непреодолимо-естественное. Что, например, рабочее место, или жилище, или право не быть раздавленным танком – у них просто есть от природы, а не политиком организовано. Расскажите такое, ребята, в Донецке или Карабахе! Как это «само собой так получилось», что вас танками в жижу не давят…
Неспособность люмпена понять устройство жизни (начиная с элементарного выживания) – приводит его при попытках объяснить жизнь к карикатурно-лубочным, плоским и нелепым картинам мира. Главная черта в которых – подмена фактов оценочными суждениями. Человек не устанавливает истину, а объявляет ею своё мнение.
Человек не задаёт себе вопроса, который обязан задавать каждый умный человек: «а не дурак ли я?». Насколько моих знаний о жизни и способностей к анализу хватает, чтобы судить, например, о «пользе ухода Лукашенко для Беларуси».
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Объясняю, как социопатолог:
Критическое мышление порождено ударами натуральной среды по мечтам производителя.
В процессе сложного производства человек научился видеть, что далеко не всякое его представление о жизни запросто воплощается в жизнь. Природа отвечает мечтателю, и отвечает болезненно. Приспосабливаясь к законам объективной реальности – человек учился критически относится к своим фантазиям.
Человек делает, и в процессе делания корректирует свои представления о мире, учится
А люмпен майданной толпы – паразит, чуждый производству. Через то он чужд и критическому мышлению. Ведь он живёт не в реальном, а в придуманном мире, в фантазиях, покорных его прихотям.
Человек разумный понимает, что изобилия мало хотеть: его ещё нужно произвести в продуктовом виде и отстоять военным путём от расхищения.
А для люмпена-майдауна нет ни производства, ни обороны: он чего-то захотел, вынь, да положи!
С точки зрения критического мышления, богатые люди – это люди, которые очень много знают и умеют, очень многому научены, и при этом настолько сильные, что ни у кого силой отобрать их имущество не получается. Убери хотя бы один пункт – и богатые станут бедными.
Люмпен же связал изобилие со свободой – просто по принципу «приятного с приятным». «Приятно же ничего не делать, ни в чём не напрягаться, и при этом всё иметь! Вот я так и буду делать!»
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Оформляясь в виде кусочкового, клипового мироощущения, лоскутная идеология люмпенов, деклассированных масс уже может быть изучена на исторических примерах.
Её основные отличительные черты, стабильно выявляемые каждым майданом, где бы он ни шёл:
Беспочвенность и бессодержательностьЭмоциональная экзальтация и чувственная обострённая истерияБеспамятливость и шаткая переменчивость, неустойчивый выбор, внезапные, как у психопатов, перемены настроений и целей.Крайняя расплывчивость выражаемых позиций – аморфность, размытость, неопределённость, пустословие.
А знаете, почему?
Потому что люмпен пытается совместить в речи:
- Формально-абстрактную фразеологию добра и прогресса
- Следование косматому зову внутренних зоологических низших инстинктов.
Чего хочет майдаун? Хапнуть и доминировать. Чтобы он всеми командовал, а ему никто не смел возражать. Но не может же он об этом сказать в таких словах! И он начинает всё это своё звериное настроение облекать во всякие «свободы, выборы, честные суды, борьбу с коррупцией» и т.п.
Но всё это беспочвенно и бессодержательно, всё сводится у майдауна к личному оценочному суждению: что
По сути, майдаун стремится заменить и выборы, и суд, и власть и правоохранительные органы… самим собой. Предлагая принимать его оценочное суждение – как «окончательное и обжалованию не подлежащее».
С точки зрения рациональной логики это очень странно (вести на площади в толпе следствие или подсчитывать голоса на выборах), но с точки зрения зоопсихологии – понятно. Потому что зверь сам для себя – окончательная инстанция, и всех этих институтов развитой человеческой цивилизации – не понимает. Зверь не различает своего субъективного мнения от объективной реальности, полагая: «что мне кажется – то и есть истина».
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Самый глубинный и фундаментальный подрыв человеческой цивилизации – это подрыв абстрактного мышления. Именно способное к обобщениям абстрактное мышление выступило источником, протяжённостью и целью цивилизации. Разум, способный отвлечься от конкретного носителя, выйти в своём рассмотрении мира за пределы своей биологической особи-носителя, и лакейского обслуживания её биологических интересов – вот первоначало человечества, выделившегося именно этим (наличием коллективного Разума) из животной среды.
Но именно практика обобщения идей подвергается деструкции и глуму в рамках неолиберализма. Возвращение ума обратно, к роли лакея при телесном организме, к роли клыков и когтей, то есть орудия урвать своему носителю кусок послаще – гарантированно сотрёт разумные формы бытия.
Мы изменили бы диалектике, если бы видели в абстрактных идеях и сакралиях коллективного разума только его сильные стороны, не замечая, игнорируя его слабостей. Тех, что вытекают из самой природы обобщённых идей.
В чём проблема ОБОБЩЕНИЯ?
В том, что забота обо всех (отрицание геноцида) – означает
- Колоссальный рост затрат – Скудость среднестатистического результата.
Получается, что у тебя и затрат гораздо больше, и при этом результат в среднем гораздо скромнее по итогам!
Это очень простая арифметика, и я хочу, чтобы все её поняли, осознали, просчитали на столе, на спичках, на счётных палочках!
Если у вас в стране 10 млн жителей, и вы ЗАБОТИТЕСЬ ОБО ВСЕХ (исключаете вымирание какой-то части соплеменников), то это:
-10 млн обедов ежедневно.-А в порции только то, чего хватает всем.
Понимаете, 100 тыс. роскошных обедов обойдутся достаточно дешевле, чем 10 млн скромных, даже скудных пайков?!
То есть у 100 тыс. избранных появятся всякие рябчики, ананасы, осетры да фуа-гра, а по цене это дешевле, чем 10 млн. тарелок макарон с котлетой!
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Когда мы говорим, что либералы предают свой народ – мы имеем в виду не то сознательное предательство, которое совершили Брут или Иуда, не тот акт предательства, который осознан и оплачен.
Либералы предают свой народ в том прямом и буквальном, неосознанном, непродуманном виде, в каком чеховский злоумышленник, таскавший гайки с железной дороги – предавал свою страну. Он не хотел крушения поезда и гибели множества людей – он хотел лишь украсть гайку на грузило.
Заключает ли либерал договор со шпионскими центрами? Не всякий. Получает ли он деньги за предательство? Не всякий.
А что делает всякий либерал?
Он пытается обустроить свою крысиную нору – не понимая и не желая понимать себя в контексте государственности и гражданства. Например, целью дезертира не является падение Москвы! Целью дезертира является лишь спасение своей шкуры, представляющей для дезертира абсолютную и непревзойдённую ценность. Дезертир не может и не хочет думать – падёт Москва или не падёт в результате его дезертирства. Это слишком обобщённый, слишком абстрактный вопрос для его
Поэтому либерал может совершенно искренне думать, что он никакого народа не предавал – потому что акта предательства, акта «приёмки-передачи 30 сребреников» не было.
- Где моя подпись? Покажите!
Нет твоей подписи. Как нет и подписи дезертира под капитуляцией армии.
Причинно-следственная связь не всегда актирована.
Либерал предаёт свою страну и свой народ:
-Своим нежеланием или неспособностью понимать -Каким образом его личное обустройство по личной выгоде -Скажется в итоге на их исторических судьбах.
Ты скушаешь грант, попляшешь и сдохнешь, оплаканный благодарными наследниками; а твои страна и народ погибнут – потому что ты за грант делал несовместимые с их выживанием поступки.
Может быть, понимая.
А может быть, и бездумно.
Если идиот не понимает, что его за понюшку табаку послали отравить колодец – это не значит, что колодец не будет отравлен.
Это значит лишь то, что идиот – является идиотом.
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Теоретик может искусственно усложнять вопрос о человеческих желаниях и возможностях, а мы не будем. Потому что, при всём богатстве экзотики и исключений, в общем и целом, на протяжении многих веков, стабильно и неизменно:
-Человек хочет удобств, изобилия, уважения к своим интересам и соблюдения своих прав.
Человек этого хотел как в XII-м веке, так и в XVI-м, и в XIX, и в XXI веке. И вопрос не в том, чего человек
Потому что если человек умён, то он не только хочет, но и знает, как сделать желаемое действительным.
А если это наш современник-либерал, то все его «хотелки» упираются в беспомощно-манипулируемую умственную немощь, в инфантильно-детское бессилие различить правду от лжи.
Люди оказываются в феодализме и в рабовладении – не потому, что они хотели там оказаться. Они, конечно, не хотели. В том смысле, что планов таких не ставили. Этика христианства в средневековой Европе идеально подходит под коммунизм, но она совершенно не подходит под феодальные отношения, хоть и официальная идеология.
А почему идеал не соответствует практике?
Да потому что люди не знают, как его воплотить. Нет ни инструментов, ни подходов, ни технологий.
И в итоге желающие жить при коммунизме затворяются за стенами монастырей, и живут там в осаде, и без семьи – потому что семьи в средневековом варианте коммунизма не прокормишь.
Идиотизм не то, чтобы запрещает человеку мечтать о лучшей жизни – он просто не даёт идти к этой самой лучшей жизни.
Хотеть-то ты её хочешь, а как дотуда добраться через феодальные трясины и топи – никто не ведает.(Продолжение следует)
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