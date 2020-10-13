... нам стоит ждать? Дональд Трамп принимает своего китайского коллегу Си Цзиньпина во... от деятельности террористов "ан-Нусры" (запрещена в России)."Опять приходится возвращаться..., её деятельность на территории России запрещена. К оглавлению | Источник: news-...
... переплетении с озвученной готовностью Дональда Трампа денонсировать «ядерную сделку» с...спецов с удовольствием поддержат представители китайских авиакосмических корпораций и научно-... и ВМС США будет строго запрещено «поднимать голову» выше 50 —...
...действия против движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане....неоконы оказывают на Трампа, поистине страшно.Трамп уже пытался выйти...какими они кажутся, то Трамп действительно может вылезти из...против китайцев и «порешать китайский вопрос» чужими руками ...
...действия против движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане....неоконы оказывают на Трампа, поистине страшно. Трамп уже пытался выйти...какими они кажутся, то Трамп действительно может вылезти из...против китайцев и «порешать китайский вопрос» чужими руками ...
...» и санкции «не запрещают банкам США участвовать на ... заявления самого Трампа о предстоящем продолжении американо-китайской экономической войны...введении пунитивных тарифов на китайский импорт в объеме 300...ценные бумаги, так и китайские акции, а также нефть...
..., который контролируют террористы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Кроме того, правительственные..., её деятельность на территории России запрещена. К оглавлению | Источник: news-... к сближению между США Дональда Трампа и китайскими властями ради общей борьбы...