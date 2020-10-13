“Теория голода”
17:17. 13 октября 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк Григорий Циденков о том как голодали в России от XI века до голода 1921-1922 года.
Содержание:
00:00 – Точка отсчёта
03:23 – Что происходит во время голода?
06:23 – История голодов в России
07:36 – Голод в Поволжье 1921-1922. Точка отсчёта
09:42 – Три стадии голодания
13:02 – Голод в России, XI век
16:21 – Голод в России, XIII век
18:23 – голод в России, XIV век.
19:11 – Голод в России, XV век
19:21 – Голод в России, XVI век
21:03 – Голод в Средневековой Европе
21:56 – Почему рыба не спасала от голода
26:54 – XVII век. Первая программа борьбы с голодом
32:16 – Как царь Алексей Михайлович с "кулаками" боролся
37:49 – Голод в России, XVIII век
42:18 – Голод в России, XIX век
54:36 – Самара. Афера Петра Алабина
59:28 – Последний голод в Российской империи
В дополнение к этому историческому экскурсу.
Много интересных исторических материалов на тему голода 1921-1922 и не только, можно найти вот в этом ЖЖ - https://d-clarence.livejournal.com/ (давно на него подписан, рекомендую)
Огромный массив рассекреченных документов по голоду 1932-1933 года выложен на "Исторических материалах" - http://istmat.info/taxonomy/term/327