На Туманном Альбионе назревает новый «шпионский» скандал: «Скай Ньюз» раскопал кадры, где якобы российские спецназовцы (на самом деле бойцы ЛДНР) использовали снайперские винтовки, произведенные в Великобритании, в своих операциях в последние годы (включая Донбасс), несмотря на утверждения правительства о том, что оно никогда не одобряло экспорт такого оружия в Москву.

На появившихся в Сети кадрах спецназовцы одного из луганских подразделений вооружены снайперской винтовкой Accuracy International AX338 (см. фото ниже). А киевские СМИ напомнили читателям, что украинские оккупационные силы в последнее время действительно несут значительные потери от снайперского огня.

В то же время сведения в обширном материале «Скай Ньюз» о пробелах в системе торговли оружием, подтвержденные «независимым экспертом», вызывают серьезные вопросы.

Председатель британского парламентского комитета обороны заявил «Скай Ньюз»: «Тревожно, что оружие, выпущенное в Великобритании, находится в руках российских вооруженных сил, будет проведено полное расследование».

«Скай Ньюз» также сообщает, что британское правительство понятия не имеет, сколько произведенного в стране оружия было продано за рубеж. К тому же нет надежной системы для его отслеживания, хотя на Даунинг-стрит неоднократно заявляли, что британская лицензионная система оружия является одной из самых прозрачных в мире.

В общем, как сказали бы на Украине, — «зрада». Да еще какая — самая «зрадная».

Возможно, какая-то толика истины в «расследовании» «Скай Ньюз» все-таки есть. Дело в том, что мировая практика спецназа в любой стране — умение обращаться с оружием потенциального противника и вообще с оружием иных марок.

Поэтому неудивительно, что спецназовцы ЛДНР могут изучать английские снайперские винтовки — отдельные их образцы.

Новость прокомментировал политолог Владимир Корнилов:

«Канал SkyNews нарыл сенсацию: мол, спецназ в ЛНР использует британские снайперские винтовки AX338. И поражается: как они могли там оказаться?!

Дорогие британцы, а вы не поставляйте украинской армии своё оружие — оно и не будет оказываться в Донбассе. Не удивляйтесь, если скоро в ДНР и ЛНР «джавелины» увидите. А вы не знали, что на Украине всё продаётся?»

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»