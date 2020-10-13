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Сводки от ополчения Новороссии 13 октября 2020

08:10. 13 октября 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Шок в Лондоне: Русский спецназ уничтожает врага на Донбассе британским высокоточным оружием (ФОТО)

Шок в Лондоне: Русский спецназ уничтожает врага на Донбассе британским высокоточным оружием (ФОТО) | Русская весна

На Туманном Альбионе назревает новый «шпионский» скандал: «Скай Ньюз» раскопал кадры, где якобы российские спецназовцы (на самом деле бойцы ЛДНР) использовали снайперские винтовки, произведенные в Великобритании, в своих операциях в последние годы (включая Донбасс), несмотря на утверждения правительства о том, что оно никогда не одобряло экспорт такого оружия в Москву.

На появившихся в Сети кадрах спецназовцы одного из луганских подразделений вооружены снайперской винтовкой Accuracy International AX338 (см. фото ниже). А киевские СМИ напомнили читателям, что украинские оккупационные силы в последнее время действительно несут значительные потери от снайперского огня.

В то же время сведения в обширном материале «Скай Ньюз» о пробелах в системе торговли оружием, подтвержденные «независимым экспертом», вызывают серьезные вопросы.

Председатель британского парламентского комитета обороны заявил «Скай Ньюз»: «Тревожно, что оружие, выпущенное в Великобритании, находится в руках российских вооруженных сил, будет проведено полное расследование».

«Скай Ньюз» также сообщает, что британское правительство понятия не имеет, сколько произведенного в стране оружия было продано за рубеж. К тому же нет надежной системы для его отслеживания, хотя на Даунинг-стрит неоднократно заявляли, что британская лицензионная система оружия является одной из самых прозрачных в мире.

В общем, как сказали бы на Украине, — «зрада». Да еще какая — самая «зрадная».

Возможно, какая-то толика истины в «расследовании» «Скай Ньюз» все-таки есть. Дело в том, что мировая практика спецназа в любой стране — умение обращаться с оружием потенциального противника и вообще с оружием иных марок.

Поэтому неудивительно, что спецназовцы ЛДНР могут изучать английские снайперские винтовки — отдельные их образцы.

Новость прокомментировал политолог Владимир Корнилов:

«Канал SkyNews нарыл сенсацию: мол, спецназ в ЛНР использует британские снайперские винтовки AX338. И поражается: как они могли там оказаться?!
Дорогие британцы, а вы не поставляйте украинской армии своё оружие — оно и не будет оказываться в Донбассе. Не удивляйтесь, если скоро в ДНР и ЛНР «джавелины» увидите. А вы не знали, что на Украине всё продаётся?»

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

Шок в Лондоне: Русский спецназ уничтожает врага на Донбассе британским высокоточным оружием (ФОТО) | Русская весна

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Будущее Донбасса: они взяли знамя своих отцов и братьев, отстоявших ЛНР от украинских захватчиков (ФОТО)

Будущее Донбасса: они взяли знамя своих отцов и братьев, отстоявших ЛНР от украинских захватчиков (ФОТО) | Русская весна

Луганский аэропорт — место ожесточенных боёв. Отсюда в 2014 году украинские вооруженные силы обстреливали Луганск. Здесь украинских карателей разгромили ополченцы ЛНР. Сегодня здесь расположен военно-патриотический парк «Патриот».

И здесь патриотические организации Луганской Народной Республики решили провести первые совместные военно-патриотические игры, куда пригласили все клубы и организации, которые работают с подрастающим поколением Республики.

Игры состоялись благодаря поддержке Корпуса Народной милиции ЛНР, Министерства внутренних дел ЛНР, Министерства культуры, молодежи и спорта Республики, физкультурно-спортивного общества «Динамо». Инициативу поддержали общественные движения «Мир Луганщине», Федерация профсоюзов ЛНР и Луганский экономический союз, Союз ветеранов Афганистана Луганщины.

Председатель Патриотической Ассоциации Донбасса Алексей Селиванов рассказал, что мероприятие состоялось в первую очередь из-за многочисленных просьб самих юных активистов различных патриотических движений: «Вы постоянно подходите к нам и говорите: „Когда уже следующие военно-патриотические сборы?“».

Мы проводили их все лето и начало осени, разными группами в разных локациях ЛНР. Сегодня же проходят первые общереспубликанские сборы, в организации которых принимали участие и корпус Народной милиции ЛНР, и Министерство внутренних дел, а также другие организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения».

«Сегодня на соревнования пришла молодежь, которая взяла знамя своих отцов и братьев, отстоявших Донбасс от украинских захватчиков. Именно они составляют будущее Республики», — подчеркнул Селиванов.

Основной идеей соревнований было именно единение всех ветеранских организаций, нынешних военнослужащих для того, чтобы передать опыт, знания и умения молодому поколению. Руководитель оргкомитета подчеркнул, что в этих соревнованиях проигравших нет. Победители — все, кто принял участие!

Во время состязаний командам предстояло пройти 10 станций: бег 30 метров, бег 100 метров, прыжки в длину, подтягивание, метание гранаты, стрельбу из пистолета и автомата, отжимания, полосу препятствий и разбор оружия.

«Мне очень понравились соревнования. Сейчас просто переполняют эмоции. Больше всего меня впечатлили стрельба, полоса препятствий и сборка-разборка оружия. Самым сложным для меня оказались прыжки. Я думаю, что такие мероприятия очень важны, потому что помогают поднять боевой дух и воспитать в нас настоящих бойцов», — отметила активистка ПАД Яна Стрельченко.

По итогам командных состязаний в первой категории 1 место заняла команда «Перевал», второе разделили между собой «Гроза» и «Кадет», а 3 место досталось «Барсу».

Во второй категории золото одержала команда «Патриот», серебро — «Юнармия», а бронзу увезла команда «Барс». Многие активисты Патриотической ассоциации Донбасса получили призы в индивидуальном зачете. Команды были награждены медалями, кубками, а также сладкими призами.

Нина Малина, фото Ксении Олейниковой, для «Русской Весны»

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Оккупантов Донбасса уничтожает собственная бронетехника, ряды боевиков косит массовое отравление

Оккупантов Донбасса уничтожает собственная бронетехника, ряды боевиков косит массовое отравление | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Несмотря на отсутствие огневой активности со стороны ВСУ, в рядах украинской армии продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.

Так, 10 октября на железнодорожной станции Рубежное при осуществлении погрузки техники погиб один военнослужащий 25-й овдбр солдат Панченко, еще один получил травму.

Пострадавших военнослужащих придавило между двумя БМП при погрузке их на железнодорожную платформу.

В ходе проведения разбирательства установлено, что происшествие случилось по причине несоблюдения боевиками элементарных требований безопасности и самоустранения командира роты при проведении погрузочных работ.

Скрыть факт небоевых потерь командиру соединения Зенченко не удалось, так как в штабе бригады находится командующий ОТГ «Север» Шандар, прибывший для контроля проведения ротации, а также выполнения мероприятий по усилению охраны и обороны военных объектов с целью противодействия возможным провокациям со стороны националистов в преддверии праздничных дней 14 октября. 

Нам стали известны факты массового отравления среди прибывающих по ротации в зону «ООС» военнослужащих 80-й одшбр.

По прибытии 11 октября на станцию Рубежное 15 военнослужащих соединения были экстренно доставлены в лечебное учреждение н. п. Северодонецк, где им был поставлен диагноз «пищевое отравление», трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Установлено, что военнослужащие отравились консервами, срок годности которых истек в 2019 году. В соединении назначено служебное расследование.

Командиры бригад, входящих в ОТГ «Север», продолжают использовать неутихающие пожары на оккупированной ВСУ территории Луганской области в своих преступных целях, создавая новые, выгодные себе, очаги бедствия.

По имеющейся у нас информации, командир 30-й омбр Гараз, с целью сокрытия своей преступной деятельности по вырубке леса и дальнейшей продажи в глубине страны, приказал своим подельникам, заместителям по вооружению и тылу, организовать поджоги лесных массивов в районе н. п. Катериновка и Новоалександровка.

Не исключаем, что это не последние пожары, организованные преступником Гаразом, так как в ближайшее время 30-я бригада покинет зону «ООС» и в связи с этим командованию необходимо замести следы своей преступной деятельности.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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