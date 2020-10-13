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Санкции начали работать. Чем нам грозит отказ в поставках комплектующих? И. Шишкин, Н. Стариков

15:21. 13 октября 2020 199 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

Иностранные поставщики комплектующих для гражданского авиастроения РФ единовременно отказались от сотрудничества. Что это значит для нас и где лежат корни такой промышленной уязвимости РФ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjVMvIwIwYQ

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