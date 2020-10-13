Санкции начали работать. Чем нам грозит отказ в поставках комплектующих? И. Шишкин, Н. Стариков
Иностранные поставщики комплектующих для гражданского авиастроения РФ единовременно отказались от сотрудничества. Что это значит для нас и где лежат корни такой промышленной уязвимости РФ.
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Странный вопрос. Грозит среднесрочная оппа.
Да прям.
Это в Америке не знают что делать с Боингом.
Там ОПА.
А Россия самсоли не выпускает и проблем нет ))
И так ВО ВСЁМ ))
Кто сидит на полу тому не разбиться при падении
Я тебе статус придумал на ЯПе – ППП.)
Да мне пох ))
Ну да. Червяк не спотыкается.
Ага.
А голый землекоп живёт бесконечно долго и не стареет.
Молодым специалистам платят з\п в конструкторских бюро и прочих этих ваших институтах порядка 15 килоруб., разваливают все заводы до которых удалось дотянуться, в любом производстве такой уровень коррупции, что ничего выгодного производить просто невозможно, только под те же купленные тендеры, а вставляют нам палки в колеса наглые капиталистические гейроповцы, отказавшие продавать что-то. А еще нас со спутника облучают.
Пятнадцать платят идиотам.
А нормальным парням 150 и больше
Проздравляю! Вакцину “Вектор” разработали идиоты. Из нормальных пацанов там только директор.
https://sib.fm/news/2020/03/21/stalo-izvestno-skolko-zarabatyvayut-sotrudniki-vektora-kotorye-gotovyat-vaktsinu-ot-koronavirusa
Написано, что лаборанты начинающие от 20.
Это вам наверно за 15 вставляют палки в колеса.
Ты опять что-то прочитало на заборе написанное.
Поздравляю!
Паси курей
Некоторые хохлы здесь злорадствуют, наблюдая выкрутасы врагов Народа России. Недолго им радоваться! Однако, Народу придется снова крепко потрудиться для восстановления хозяйства, как это делали наши отцы-деды. Иначе нам Большой П…ц. А нам это надо?