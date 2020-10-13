Блокпосты Киргизской армии на въезде в Бишкек, где действует режим ЧП и комендантский час.Военный комендант Бишкека Орозалиев на планерке с местным мэром.1. Замглавы МВД Киргизии Асанов арестован за подстрекательства к беспорядкам. Сторонники Асанова обвиняют в его аресте Жапарова, который по их мнению сам провоцировал беспорядки в Бишкеке, а теперь валит все на Асанова.2. Атамбаев и его группа снова стреножены. Некоторых снова закрыли в СИЗО.3. Ходят упорные слухи, что Жээнбеков готовит реванш и в ближайшие дни решение суда об отмене выборов может быть либо отменено, либо скорректировано.4. Также муссируется вопрос возможной отставки свеженазначеного премьер-министра Жапарова. Тем не менее, он уже проводит совещания с чиновниками как премьер-министр, хотя еще на прошлой неделе сидел.5. Вице-спикер местного парламента Касымалиева объявила себя спикером и осудила депутатов, которые голосовали за Жапарова, без наличия кворумаА что делать депутатам – власть так часто меняются, навык переобувания приходится развивать с самого начала политической карьеры.6. В регионах менее спокойно.В целом, контроль военных над столицей сейчас достаточно уверенный, но политической стабильности Киргизии пока добиться не удается. Можно ожидать, что северные и южные кланы будут пытаться в ближайшие дни согласовать новую конфигурацию власти, в рамках торга с Жээнбековым и оглядкой на военных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6240823.html