Специалистам из Европейской южной обсерватории удалось впервые зафиксировать последствия необычно редкого космического явления — сверхмассивная чёрная дыра разорвала звезду, которую захватила своим притяжением.

Исследование излучения AT2019qiz учёные опубликовали на сайте Cornell University.

Излучение AT2019qiz является ближайшей вспышкой подобного рода и располагается от нашей планеты на расстоянии 215 млн световых лет. Зафиксированное затухающее явление, происходившее в спиральной галактике созвездия Эридана, учёные могли наблюдать в течение шести месяцев.

«Использовав телескопы ESO и других организаций по всему миру, астрономы смогли зафиксировать вспышку света от звезды, разрываемой на части сверхмассивной чёрной дырой», — сказано в комментарии к видеозаписи.

Удивительный и редкий процесс называют спагеттификацией: звезда под влиянием колоссальной по силе гравитации деформируется, значительно растягиваясь.