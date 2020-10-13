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Редкое явление: Чёрная дыра разорвала звезду (ВИДЕО)

18:27. 13 октября 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Редкое явление: Чёрная дыра разорвала звезду (ВИДЕО) | Русская весна

Специалистам из Европейской южной обсерватории удалось впервые зафиксировать последствия необычно редкого космического явления — сверхмассивная чёрная дыра разорвала звезду, которую захватила своим притяжением.

Исследование излучения AT2019qiz учёные опубликовали на сайте Cornell University.

Излучение AT2019qiz является ближайшей вспышкой подобного рода и располагается от нашей планеты на расстоянии 215 млн световых лет. Зафиксированное затухающее явление, происходившее в спиральной галактике созвездия Эридана, учёные могли наблюдать в течение шести месяцев.

«Использовав телескопы ESO и других организаций по всему миру, астрономы смогли зафиксировать вспышку света от звезды, разрываемой на части сверхмассивной чёрной дырой», — сказано в комментарии к видеозаписи.

Удивительный и редкий процесс называют спагеттификацией: звезда под влиянием колоссальной по силе гравитации деформируется, значительно растягиваясь. 

Метки: русская весна — the future

Источник: https://rusvesna.su/future/1602581521

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