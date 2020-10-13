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ПУТИН ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

13:52. 13 октября 2020 122 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В тот момент, когда глава государства не в состоянии выступать в качестве полноценного арбитра в противостоянии олигархических группировок, внутри элит начинают запускатся процессы "суверенизации".

Youtube-канал "Сталинград 21 век": https://www.youtube.com/channel/UCMYx...

Источник: https://youtu.be/DPHuUEJe7tE

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