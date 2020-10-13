ПУТИН ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН
13:52. 13 октября 2020 122 просмотра 3 коммент. Опубликовал: Владимир
В тот момент, когда глава государства не в состоянии выступать в качестве полноценного арбитра в противостоянии олигархических группировок, внутри элит начинают запускатся процессы "суверенизации".
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Оказывается, проблема России не в её возрождении и росте благосостояния народов, её населяющих, а в нужности кого-то кому-то… Да и выборы, видать, тоже не России нужны…
Если рассматривать сейчас Россию , как арбитра, то это неудачная шутка. Она ничего не может.
вот что приличное может высказать эта мордочка мюридки и владимир ,даже смотреть не буду,ясно же заранее.