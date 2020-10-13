Паспорта олигархов, Ковид в роддоме, Турция диктует // Галопом по Европам #313
22:26. 13 октября 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В Китае объявлено о завершении большой операции по поимке шпионов;
- В Минске одно из отделений милиции закидали бутылками с зажигательной смесью;
- В России рекорд по заражениям — тринадцать тысяч восемьсот — и смертям – двести сорок четыре;
- 52 процента американцев в возрасте 18-29 лет живут с родителями;
- В России Минтруд пояснил — переход на новую методику расчета прожиточного минимума означает отказ от измерения
потребительской корзины;
- Власти Кипра закрывают паспортную лавочку с 1 ноября;
- Правительство наградило Кудрина медалью Столыпина второй степени за укрепление финансового контроля и многолетнюю
добросовестную работу;
- В том же отчете фиксируется рекордное падение нефтегазовых доходов;
- Фондовый рынок Китая преодолел панику и впервые с 2015го достиг отметки в 10 триллионов долларов;
- Ослабление рубля скажется на инфляции — то есть ценах — считает Центробанк;
- Шойгу поговорил с турецким министром обороны Акаром про Карабах;
- Афины пригрозили Анкаре санкциями со стороны ЕС после того, как гелогоразведочное судно ОрУч РеИс отправилось к
греческому острову Кастелоризо.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В Китае объявлено о завершении большой операции по поимке шпионов;
- В Минске одно из отделений милиции закидали бутылками с зажигательной смесью;
- В России рекорд по заражениям — тринадцать тысяч восемьсот — и смертям – двести сорок четыре;
- 52 процента американцев в возрасте 18-29 лет живут с родителями;
- В России Минтруд пояснил — переход на новую методику расчета прожиточного минимума означает отказ от измерения
потребительской корзины;
- Власти Кипра закрывают паспортную лавочку с 1 ноября;
- Правительство наградило Кудрина медалью Столыпина второй степени за укрепление финансового контроля и многолетнюю
добросовестную работу;
- В том же отчете фиксируется рекордное падение нефтегазовых доходов;
- Фондовый рынок Китая преодолел панику и впервые с 2015го достиг отметки в 10 триллионов долларов;
- Ослабление рубля скажется на инфляции — то есть ценах — считает Центробанк;
- Шойгу поговорил с турецким министром обороны Акаром про Карабах;
- Афины пригрозили Анкаре санкциями со стороны ЕС после того, как гелогоразведочное судно ОрУч РеИс отправилось к
греческому острову Кастелоризо.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам