В этом выпуске:- В Китае объявлено о завершении большой операции по поимке шпионов;- В Минске одно из отделений милиции закидали бутылками с зажигательной смесью;- В России рекорд по заражениям — тринадцать тысяч восемьсот — и смертям – двести сорок четыре;- 52 процента американцев в возрасте 18-29 лет живут с родителями;- В России Минтруд пояснил — переход на новую методику расчета прожиточного минимума означает отказ от измеренияпотребительской корзины;- Власти Кипра закрывают паспортную лавочку с 1 ноября;- Правительство наградило Кудрина медалью Столыпина второй степени за укрепление финансового контроля и многолетнююдобросовестную работу;- В том же отчете фиксируется рекордное падение нефтегазовых доходов;- Фондовый рынок Китая преодолел панику и впервые с 2015го достиг отметки в 10 триллионов долларов;- Ослабление рубля скажется на инфляции — то есть ценах — считает Центробанк;- Шойгу поговорил с турецким министром обороны Акаром про Карабах;- Афины пригрозили Анкаре санкциями со стороны ЕС после того, как гелогоразведочное судно ОрУч РеИс отправилось кгреческому острову Кастелоризо._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K4zCAwRiktI