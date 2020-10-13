Главная » Видео, Политика, События

Паспорта олигархов, Ковид в роддоме, Турция диктует // Галопом по Европам #313

22:26. 13 октября 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Китае объявлено о завершении большой операции по поимке шпионов;
- В Минске одно из отделений милиции закидали бутылками с зажигательной смесью;
- В России рекорд по заражениям — тринадцать тысяч восемьсот — и смертям – двести сорок четыре;
- 52 процента американцев в возрасте 18-29 лет живут с родителями;
- В России Минтруд пояснил — переход на новую методику расчета прожиточного минимума означает отказ от измерения
потребительской корзины;
- Власти Кипра закрывают паспортную лавочку с 1 ноября;
- Правительство наградило Кудрина медалью Столыпина второй степени за укрепление финансового контроля и многолетнюю

добросовестную работу;
- В том же отчете фиксируется рекордное падение нефтегазовых доходов;
- Фондовый рынок Китая преодолел панику и впервые с 2015го достиг отметки в 10 триллионов долларов;
- Ослабление рубля скажется на инфляции — то есть ценах — считает Центробанк;
- Шойгу поговорил с турецким министром обороны Акаром про Карабах;
- Афины пригрозили Анкаре санкциями со стороны ЕС после того, как гелогоразведочное судно ОрУч РеИс отправилось к

греческому острову Кастелоризо.

_______________________________________________


Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K4zCAwRiktI

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Объявлена дата начала раскулачивания российских олигархов
... будет невозможно спрятаться за паспортом гражданина Финляндии, поскольку его...компании сидят родственники российских олигархов либо российской политической элиты)...закона, предусматривающего раскулачивание российских олигархов, защитить свою собственность или...
Молдавский паспорт для граждан Украины: преступление или необходимость?
...несколько миллионов граждан Украины имеют паспорта Венгрии, Румынии, Польши, Чехии... началась массовая раздача молдавских паспортов украинским гражданам. Осуществляется данная... - министр внутренних дел, Коломойский - олигарх и еще 49 депутатов Верховной...
Как русский олигарх напугал американских военных. Без какой гравицапы F-35 может не взлететь?
... в руках бизнесмена с российским паспортом… Небедный Йорих Как стало известно... Forbes, имеет также и немецкий паспорт. Однако документ о гражданстве ФРГ...
Интервью Олигарха
.... Быстренько вырастут свои маленькие элитки олигархов, подбирающих остатки со стола… Постепенно..., разговаривающие на плохом английском, с паспортами Мальты, Эстонии, ЮАР, Венесуэлы, Бразилии...
Утилизация Поссия - как её планируют олигархи
.... Быстренько вырастут свои маленькие элитки олигархов, подбирающих остатки со стола... Постепенно..., разговаривающие на плохом английском, с паспортами Мальты, Эстонии, ЮАР, Венесуэлы, Бразилии...
Жизнь на Украине после победы олигархов на майдане
... не пробиться, каждый второй держит паспорт с вилами, обсуждают, как решать... беженцев/ватников/наркоманов» и классическое «олигархи опять все разворовали/купили/продали...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)