Коронавирус создал новую элиту. Как Цифровые Волки заработают на "новом золоте". Игорь Шнуренко – YouTube
У кого мы скоро будем покупать свою приватность задорого. Кто и как собирается разбогатеть на текущих событиях. Кто эта новая цифровая элита, которая сменит нефтянников и газовиков. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.
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