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Коронавирус создал новую элиту. Как Цифровые Волки заработают на "новом золоте". Игорь Шнуренко – YouTube

22:28. 13 октября 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

У кого мы скоро будем покупать свою приватность задорого. Кто и как собирается разбогатеть на текущих событиях. Кто эта новая цифровая элита, которая сменит нефтянников и газовиков. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QpGFB7Xh3Zk

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