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Азербайджанская армия в Гадруте

16:15. 13 октября 2020 278 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Азербайджанцы судя по выложенному видео таки смогли продавить армян (на утро 13 октября МО Армении заявляло о полном контроле Гадрута) и войти в Гадрут, представив первое видео из города и вывесив флаг на одном из зданий.
UPD: Информацию уточнили. Видео снято не в самом Гадруте, а в прилегающем к нему поселке Тагашер, из которого открывается вид на Гадрут.



Судя по публикуемым кадрам, вчера вечером или уже сегодня, азербайджанцы смогли закрепиться на высотах к югу от Гадрута и осуществить вход в восточную часть города лежащего в низине.
Что там у армян на противоположных холмах, пока сказать сложно. Потеря Гадрута в обозримой перспективе приведет к потере Физули.

PS. Видео привязали к картам -это поселок и высота Тагашер рядом с Гадрутом ("hadrut" 39 ° 31'12.2 "N 47 ° 00'37.5" E) – по сути, азербайджанцы сейчас пытаются охватить Гадрут с запада, продвигаясь через горно-лесистую местность.








Фото дома в Тагашере, на котором повесили азербайджанский флаг.



Так что о взятии Гадрута пока говорить рано, но уже довольно близко к решению этой задачи подобрались.
Если азербайджанцы будут контролировать высоты к югу от Гадрута и осуществлять огневой контроль над дорогой ведущий к Гадруту от Степанакерта, удерживать Гадрут будет затруднительно, хотя если они смогут держаться на противоположных высотах, то там они еще смогут вести оборонительные действия, хотя о полном контроле Гадрута им придется забыть. Так что полной зрады у армян пока не случилось, но обстановка для них серьезно ухудшилась.

Метки: азербайджан, армения, Видео, гадрут, карабах

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6242661.html

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