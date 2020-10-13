Азербайджанцы судя по выложенному видео таки смогли продавить армян (на утро 13 октября МО Армении заявляло о полном контроле Гадрута) и войти в Гадрут, представив первое видео из города и вывесив флаг на одном из зданий.Судя по публикуемым кадрам, вчера вечером или уже сегодня, азербайджанцы смогли закрепиться на высотах к югу от Гадрута и осуществить вход в восточную часть города лежащего в низине.Что там у армян на противоположных холмах, пока сказать сложно. Потеря Гадрута в обозримой перспективе приведет к потере Физули.PS. Видео привязали к картам -это поселок и высота Тагашер рядом с Гадрутом ("hadrut" 39 ° 31'12.2 "N 47 ° 00'37.5" E) – по сути, азербайджанцы сейчас пытаются охватить Гадрут с запада, продвигаясь через горно-лесистую местность.Фото дома в Тагашере, на котором повесили азербайджанский флаг.Так что о взятии Гадрута пока говорить рано, но уже довольно близко к решению этой задачи подобрались.Если азербайджанцы будут контролировать высоты к югу от Гадрута и осуществлять огневой контроль над дорогой ведущий к Гадруту от Степанакерта, удерживать Гадрут будет затруднительно, хотя если они смогут держаться на противоположных высотах, то там они еще смогут вести оборонительные действия, хотя о полном контроле Гадрута им придется забыть. Так что полной зрады у армян пока не случилось, но обстановка для них серьезно ухудшилась.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6242661.html