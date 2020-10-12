Шансы на сугубо предвыборное смягчение американской позиции по Договору о стратегических вооружениях пока еще существуют, но они точно не сделают погоды в отношениях России и США на обозримую перспективу

Чем меньше времени остается до президентских выборов в США, тем более «гибкой» становится позиция Вашингтона в отношении возможности продления совместных усилий с Российской Федерацией по ограничению стратегических наступательных вооружений. В настоящий момент данная тема регулируется договором СНВ -3, срок действия которого истекает в феврале следующего года.

Мотивация американской гибкости ясна даже младенцу. Накануне выборов нынешнему аутсайдеру предвыборной гонки Дональду Трампу, на которого его оппоненты не без успеха повесили всех собак – начиная от провалов во внешней политике, до эпидемии КОВИДа и дестабилизации США, кровь из носу нужен действительно яркий и впечатляющий публику успех.

А поскольку о выходе из основополагающего договора по снижению угрозы ядерной войны, равно как и о создании его замены, полностью отвечающей заоблачным амбициям США, в оставшееся до выборов время говорить не приходится, единственное, что остается Трампу, это продление ныне действующего СНВ-3 на некоторое время вперед. Чтобы ему было, что сказать своему электорату.

Но именно на некоторое время. Белый дом даже в нынешней острой ситуации пытается жульничать и явно не желает продлевать договор на положенные пять лет. Но намерен ограничиться его чисто символическим продлением, от которого в скором времени можно будет отказаться.

В Москве все это отлично понимают и даже дают понять американцам, что готовы учесть их предвыборные трудности и продлить договор не на пять лет, а на меньший срок. В конце концов, Россия от этого ровно ничего не потеряет и даже приобретет еще несколько лет относительной стратегической стабильности.

При этом, никаких подарков США в Москве никто делать не точно собирается. Ни о каких ассиметричных сокращениях новейших российских вооружений в угоду американским пожеланиям, о чем уже не раз давала понять российская сторона, не может быть и речи. Эти новейшие системы либо вообще не подпадают под действие договора СНВ-3, например, тот же ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и потому не могут рассматриваться в его рамках. Либо вполне соответствуют этому договору, например, маневрирующие гиперзвуковые блоки «Авангард», и будут приниматься на вооружение в рамках тех количественных лимитов, которые установлены договором.

Прежнее беспредельное американское стратегическое хамство, которое выражалось в том, что они требовали от России, фактически, одностороннего разоружения в виде отказа от всех новейших систем оружия, просто потому, что в США еще не сподобились его изобрести, сегодня, пусть даже временно, отодвинуто в тень. Не говоря уже о совершенно фантастической идее заставить Россию подключить к этому договору Китай.

Сегодня эта традиционная американская великодержавная бредятина уступила в Вашингтоне место сиюминутным политическим расчетам. Просто потому, что думать дальше выборов отстающему кандидату в президенты и его команде нет никакого смысла. Именно поэтому сегодня из Вашингтона звучат весьма политкорректные в отношении РФ речи:

«В Белом доме, отмечают собеседники издания Axios, считают, что имеют принципиальное соглашение, заслуживающее одобрения российской стороны. По данным портала, в Белом доме и Конгрессе США прошли переговоры в узком кругу по вопросу продления Договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ, СНВ-3). Источники издания полагают, что принципиальная договоренность с российской стороной достигнута. Как заявил один из собеседников Axios, в вашингтонской администрации считают, что получили принципиальное соглашение, «благословленное Путиным и [главой Совбеза РФ] Патрушевым, которое может быть заключено в течение недели после того, как переговоры «всерьез возобновятся». Главный переговорщик США по-новому ДСНВ Роуз Геттемюллер заявила, что соглашение может быть заключено завтра, поскольку его «контуры уже наметились». «Трамп ясно дал понять, что хочет заключить сделку, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», — добавила она.»

Но одновременно в Белом доме не забывают сделать хорошую мину при плохой предвыборной игре и попугать Россию последствиями, если она не уважит Дональда Трампа перед его судьбоносными критическими днями.

«Портал обращает внимание на предупреждение спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По мнению дипломата, если Россия откажется заключить соглашение сейчас и Трамп будет переизбран, то «запрашиваемая в США цена вырастет, и новый договор СНВ окажется под угрозой».

Однако, хотя ситуация вокруг возможности продления СНВ-3 из-за предвыборной трясучки в Америке стала более благоприятной, спешить с победными фанфарами и барабанным боем вряд ли стоит. Потому что есть и обратная сторона медали, с которой в том же Белом доме будут вынуждены считаться. Если Трамп, в явных видах набора недостающих предвыборных очков, пойдет на скоропалительные решения по СНВ-3, его оппоненты получат отличную возможность обрушить на него еще один «Ниагарский водопад» критики за «подрыв фундаментальных основ обороноспособности США». А поскольку тема «русской угрозы» в Штатах и сегодня живее всех живых, то эта критика явно упадет на благодатную почву. И в результате и без того невеселый рейтинг республиканского кандидата может просесть окончательно и бесповоротно. Именно поэтому в администрации трижды подумают, прежде чем идти на такой объективно рискованный шаг.

Тем более, что жизненные интересы значительной части здешнего электората, фактически являющегося для Трампа «ядерным», тесно связаны именно с интересами американского военно-промышленного комплекса. А тот, в свою очередь, чрезвычайно подозрительно относится к любой попытке заключения сделки с «коварной Россией» по военно-стратегическим вопросам.

Именно поэтому будущее российско-американских военно-стратегических отношений представляется достаточно мрачным. В каковом контексте даже сугубо временное и почти символическое продление СНВ-3 кажется весьма маловероятным. В период же после выборов, кто бы в США не пришел к власти, позиция Вашингтона в области стратегических вооружений будет резко ужесточена и в адрес России, скорее всего, будут выдвинуты самые далеко идущие требования, если не вовсе ультиматумы. А из этого следует только одно — уповать на благоразумие и сдержанность наших американских «партнеров» явно не приходится. Они и дальше будут пытаться решать все мировые вопросы исключительно с позиции силы и своего самочинного «права» на единоличное глобальное доминирование. И единственным эффективным лекарством от этой хронической американской хворобы является только собственная сила России. Потому что сила, причем неоспоримая и желательно даже превосходящая, это единственный аргумент, который всегда действует на них отрезвляюще. Американский ковбой, который традиционно сначала стреляет, а потом думает, должен точно знать, что неизбежная «ответка» прилетит ему в лоб даже раньше, чем он успеет достать свой «кольт». В этом смысле Россия со своим уникальным гиперзвуковым оружием сейчас на самом верном пути. И остается только пожелать ей, чтобы она с него не сходила.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/12/yurij-selivanov-chtoby-kovboj-ne-uspel-dostat-svoj-kolt/