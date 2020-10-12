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Под чужим флагом // Письма

22:16. 12 октября 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Пишет вам Артём из Новороссийска, выпускник морского университета имени адмирала Ушакова. В 2012 году я поступил на специальность морского инженера, которую и по сей день считаю достойной. При поступлении нам очень много и долго говорили о прекрасном будущем, о недостатке в Российском и мировом флоте достойных специалистов, коими мы должны были стать.

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6_RizauOcRs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7146 6690
    KT 12 октября 2020 в 22:57

    Мой товарищ,вертолётчик,когда выгнали на пенсию,тоже несколько лет тынялся без работы,потом нашел агентство там предложили контракт на 6 месяцев в Афганистан,зарплата 10тыс.зелени в месяц(он командир экипажа,остальные по 6-7).Американец(не командир экипажа) зарабатывает 50штук чистыми + бонусы.У моряков тоже самое.Уверен,что владельцами всех этих
    агентств являются пейсатые.

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