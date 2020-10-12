Под чужим флагом // Письма
22:16. 12 октября 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пишет вам Артём из Новороссийска, выпускник морского университета имени адмирала Ушакова. В 2012 году я поступил на специальность морского инженера, которую и по сей день считаю достойной. При поступлении нам очень много и долго говорили о прекрасном будущем, о недостатке в Российском и мировом флоте достойных специалистов, коими мы должны были стать.
_______________________________________________
Поддержать работу канала:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
_______________________________________________
Поддержать работу канала:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Мой товарищ,вертолётчик,когда выгнали на пенсию,тоже несколько лет тынялся без работы,потом нашел агентство там предложили контракт на 6 месяцев в Афганистан,зарплата 10тыс.зелени в месяц(он командир экипажа,остальные по 6-7).Американец(не командир экипажа) зарабатывает 50штук чистыми + бонусы.У моряков тоже самое.Уверен,что владельцами всех этих
агентств являются пейсатые.