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О настроениях иностранных писателей в связи с процессом троцкистско-зиновьевской банды

11:30. 12 октября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Примечательная справка для руководства СССР о том, как реагировали иностранные писатели на Московские процессы 1936-го года.
Отмечаются те кто поддерживал их и те, кто не поддерживал, а также высказывал сомнения, являвшиеся последствием внутрипартийной борьбы в СССР.
Отдельно стоит отметить смешной момент про писателя Хума, который пытался подзаработать на осуждении московских процессов. Делал гешефт на репрессиях, когда это еще не было мейнстримом.

Справка заместителя заведующего Отделом Культпросвет-работы ЦК ВКП(б) А.И. Ангарова о настроениях иностранных писателей в связи с процессом троцкистско-зиновьевской банды. 9 ноября 1936 г.















РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.253 Л.1-7

http://istmat.info/node/61107 = цигк

Метки: 1936, ангаров, документы, Европа, Зиновьев, история, Литература, писатели, репрессии, сталин, троцкизм, троцкий

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6239173.html

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