Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Над чем подумать до переезда на землю

22:17. 12 октября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hVYVvGahP2U

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как перейти жить на землю
... следующему этапу – подготовка к переезду на землю, а может и к самому..., наоборот сажайте и сажайте больше чем надо, потому как не всё вырастет... добрососедские отношения. Во-вторых нужно подумать о продуктах САМОВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ. Что это...
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
...не так уж много и надо - земля даст всё. Для того,...в род» должен очень сурьёзно подумать над вопросом: «а где деньги ...где прожитьё несколько сложнее, чем на пахотной земле. Короче говоря, привыкнув ... в 1816 г., после переезда в Петербург он неоднократно бывал...
Учение Порфирия Иванова “ДЕТКА”
... Победителем Природы, Учителем народа, Богом Земли». С Порфирием стали происходить большие...?Прежде, чем начать заниматься по моей методике закалка-тренировки, надо хорошенько подумать, для... длинных трусах.В 1934 г. – переезд в Красный Сулин и начало...
Метод Кошастого: быт
... на худой конец просто сухая земля или песок – главное чтобы ...куда бы его повесить, внезапно подумал, а почему бы его не...– еще лет за 5 до переезда. Причина проста – я считаю ...и безвозвратно.Однако образовавшийся вакуум надо чем-то заполнять. Это совсем ...
Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2019
...не только Украине»: чем может обернуться желание ...которому 35% респондентов думают над переездом, а 17% –...заработка, а потому подумает о возвращении, ...земли”. Вдумайтесь: “После продажи земли!”. Они собираются провести референдум, надо ли было продавать землю...
"Прямая линия" с Владимиром Путиным: самое важное
...условий – это останавливает от переезда по программе. Путин сказал...не менее, еще есть над чем работать. Необходимо увеличивать доступность ...себя, свои семьи, свою землю. Люди сражались как герои...ограничений. Однако Путин посоветовал подумать, что в штурмовой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)