В этом выпуске:- В России второй день подряд больше 13,5 тысяч заболевших коронавирусом;- Московские 11-часовые переговоры по Карабаху не привели к перемирию;- Лукашенко на выходных встретился с закрытыми в СИЗО оппозиционерами;- В Бишкек в субботу ввели войска, режим ЧП в городе продолжится до 21 октября;- Газпромбанк будет финансировать казаков;- В Совфеде решили помочь малоимущим семьям решить жилищный вопрос;- Трамп хочет успеть до выборов договориться с Россией насчет ядерного оружия;- За Байдена теперь публично переживает экоактивистка Тунберг;- Голливуд захватили тиктокеры;- Российские школьники потеряют в будущих зарплатах из-за пандемии;- Воду в Крым будут проводить силами Минобороны;- В Стамбуле застряло судно с российско-азербайджанским экипажем;- Причиной загрязнения океана у берегов Камчатки скорее всего были токсичные водоросли;- Россияне стали более счастливыми – выяснили в международной компании Ipsos._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oiwuiFlrho0