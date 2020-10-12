Миллионеры из ТикТока, Спектакль Горбачев, Виноваты водоросли // Галопом по Европам #312
22:16. 12 октября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России второй день подряд больше 13,5 тысяч заболевших коронавирусом;
- Московские 11-часовые переговоры по Карабаху не привели к перемирию;
- Лукашенко на выходных встретился с закрытыми в СИЗО оппозиционерами;
- В Бишкек в субботу ввели войска, режим ЧП в городе продолжится до 21 октября;
- Газпромбанк будет финансировать казаков;
- В Совфеде решили помочь малоимущим семьям решить жилищный вопрос;
- Трамп хочет успеть до выборов договориться с Россией насчет ядерного оружия;
- За Байдена теперь публично переживает экоактивистка Тунберг;
- Голливуд захватили тиктокеры;
- Российские школьники потеряют в будущих зарплатах из-за пандемии;
- Воду в Крым будут проводить силами Минобороны;
- В Стамбуле застряло судно с российско-азербайджанским экипажем;
- Причиной загрязнения океана у берегов Камчатки скорее всего были токсичные водоросли;
- Россияне стали более счастливыми – выяснили в международной компании Ipsos.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России второй день подряд больше 13,5 тысяч заболевших коронавирусом;
- Московские 11-часовые переговоры по Карабаху не привели к перемирию;
- Лукашенко на выходных встретился с закрытыми в СИЗО оппозиционерами;
- В Бишкек в субботу ввели войска, режим ЧП в городе продолжится до 21 октября;
- Газпромбанк будет финансировать казаков;
- В Совфеде решили помочь малоимущим семьям решить жилищный вопрос;
- Трамп хочет успеть до выборов договориться с Россией насчет ядерного оружия;
- За Байдена теперь публично переживает экоактивистка Тунберг;
- Голливуд захватили тиктокеры;
- Российские школьники потеряют в будущих зарплатах из-за пандемии;
- Воду в Крым будут проводить силами Минобороны;
- В Стамбуле застряло судно с российско-азербайджанским экипажем;
- Причиной загрязнения океана у берегов Камчатки скорее всего были токсичные водоросли;
- Россияне стали более счастливыми – выяснили в международной компании Ipsos.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам