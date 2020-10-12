Как уже не раз отмечал, при попытке завести разговор о демографической катастрофе в России, о стремительном вымирании нашего народа, обязательно найдутся те, кто заявляет, что никакой, дескать, катастрофы нет, а есть некая общемировая тенденция, вполне естественная и нормальная. И нам тут же указывается Запад, чье население сокращается, а естественная (да-с, естественная!) убыль населения компенсируется за счет миграции. И звучит магическая фраза - "демографический переход". А раз переход, то и надо переходить, ведь такова магистральная дорога человечества...

Но так ли естественно то, что происходит с Западом? Это действительно нечто нормальное? На фоне чего происходит вымирание Запада?

Я недавно на канале "Сталинград" посмотрел интересное интервью Сергея Переслегина.Он говорил о том, что в мире исчез образ будущего. Долгое время на Западе велась борьба с альтернативными картинами будущего, а потом оказалось, что вообще никакой картины будущего не осталось. А рождение ребенка - это инвестиция в будущее. А как можно инвестировать в то, чего нет? Теперь попробуйте доказать, что отсутствие образа будущего - это нечто нормальное и естественное. Поезду истории некуда двигаться, исчезло направление. И здание культуры, иерархии смыслов - стало обрушаться. "Подумаешь! Культура!" - воскликнет скептик. Но вместе с этим на Западе стал исчезать, таять и сам человек потому, что человек - это культурная конструкция. А надломилось что-то важное, на чем и держалась жизнь.

Когда возникла эта губительная трещина? С. Г. Кара-Мурза указывает на особый пессимизм и одиночество, порожденные Рефомацией: "Реформация не только разъединила людей и превратила человека в атом (индивида), но в своем радикальном выражении (кальвинизм), прямо отняла у людей веру в спасение души – для вечного блаженства предназначены лишь «избранные». Вот фундаментальное утверждение кальвинистов (1609 г.): «Хотя и говорят, что Бог послал Сына своего для того, чтобы искупить грехи рода человеческого, но не такова была Его цель: Он хотел спасти от гибели лишь немногих. И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных».

Макс Вебер в своем главном труде «Протестантская этика и дух капитализма» пишет: «Это учение в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида… Вместе с тем эта отъединенность является одним из корней того лишенного каких-либо иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализма, который мы наблюдем по сей день в «национальном характере» и в институтах народов с пуританским прошлым».

Понятно, что решение родить ребенка – это акт любви, желания человеческой близости, веры в счастливое будущее этого ребенка и в спасение его души. «Пессимистически окрашенный индивидуализм» сильнейшим образом подавлял этот порыв, и как только во второй половине ХХ века появились простые и эффективные противозачаточные средства, число рождений пошло на убыль.

Этот индивидуализм был и прямо направлен против семьи. Вот, в изложении Вебера такое место из самой распространенной книги пуритан: «В ней описывается, как некий «христианин», осознав, что он находится в «городе, осужденном на гибель», услышал голос, призывающий его немедля совершить паломничество в град небесный. Жена и дети цеплялись за него, но он мчался, зажав уши, не разбирая дороги и восклицая: «Life, eternal life!»… И только после того, как паломник почувствовал себя в безопасности, у него возникла мысль, что неплохо бы соединиться со своей семьей»"

Зачем человек рождает детей? Потому, что его заставляет инстинкт? Но я уже подробно рассматривал этот вопрос: у человека, в отличие от животных, за размножение отвечает не инстинкт, а культура. Нет жесткой биологической обусловленности. У человека существует сексуальное влечение, подчас сильное, но оно еще не обуславливает рождение ребенка, уже в Древнем Египте были изобретены средства предохранения от беременности. Поэтому, чтобы человек оставлял потомство, давал жизнь новому поколению, жертвую насущным, идя на материальные траты, он должен быть включен в Космос, в некую всеобщую целостность. Должна существовать не формальная, а живая связь поколений - предков, ныне живущих и тех, кто придет потом. То есть, должна быть целостная ткань, в которую вплетается отдельный человек. Но кальвинизм эту ткань порвал, нанеся точный, смертоносный удар в самое ядро христианского Космоса. Он был настолько выверенный, что в этом чувствуется что-то жуткое и дьявольское. В итоге был рожден человек-атом, одинокий в своей вере, в своем спасении и проклятии. А потом ушла и вера, и осталось только одиночество. Единый, проникнутый смыслом Космос сменила бессмысленная пустота ньютоновского пространства. Тьма, в которой мечется атом. Тьма везде, ведь смерть стала не уходом, не приобщением к миру предков, а растворением в бессмысленности пустоты. И будущее стало тоже приближающейся пастью пустоты. Осталась только тьма, тоска и ужас. Некоторый заедают страх. Атомизированный человек заедает тоску и страх бессмысленной жизни потребительством, он словно пытается возвести баррикады из вещей, чтобы скрыть раскрывшуюся перед ним бездну. Рождение ребенка в таких условия не только бессмысленно, но и, в конце концов, - жестоко. Нового человека надо привести куда? В пустоту этой всеобщей бессмыслицы? Рожать можно разве что в рамках того же потребительства - что лучше завести ребенка или собачку? А, может, кошечку? А, может, попугайчика? Что лучше, что прикольнее? Как правило, собачка и попугайчик оказываются предпочтительнее и понятно почему. Собачка все же больше похожа на вещь, которую потребляют, чем растущий ребенок, проявляющий свою самостоятельность....

Внутри этой общей беды случаются особые истории. Например, немецкая. Немецкий нацизм - безусловно чудовищное явление. Но нельзя при этом не понимать, что он был реакцией на атомизацию, попыткой ее преодолеть. После разгрома Третьего Рейха немцы подверглись денацификации, особой политике в итоге которой идея немецкой нации фактически была стерта. Внутри этого особая тема - восточные немцы. С. Г. Кара-Мурза пишет: "Там, где население радикально вырвали из «полусоветского» состояния и вернули в лоно «среднего класса», в отношении к рождению детей произошла духовная катастрофа. Это показал опыт ГДР. Ежегодно в бывшую ГДР в виде помощи “осси” вкладывается по 100 млрд. марок. Вот счастье! Но в 1994 г. был опубликован важный доклад: за четыре года после поглощения ГДР рождаемость на этих землях упала более чем вдвое! Как сказано в сообщении агентства “Эфе”, излагающем данные доклада, “социальная нестабильность и отсутствие будущего привели к головокружительному росту добровольной стерилизации восточных немок — более чем на 2000% за четыре года”. Формулировка неверна – социальная стабильность и сытость как раз были обеспечены этими миллиардами марок. Вернулся западный страх, страх перед бытием, антропологический пессимизм".

В итоге, несмотря на успешную экономику, материальное благополучие - немцы вымирают.

Но у русских нет даже материального благополучия, у нас негативные факторы накладываются один на другой и усугубляются. И начало этого "танца смерти" четко прослеживается на графике рождаемости и смертности, называемом "Русским крестом".

Можно долго перечислять различные материальные факторы, но при этом важно отметить главный: с началом реформ был разрушен советский Космос и нас ввергли в пустоту, где и рождение, и сама жизнь - совершенно бессмыслены. В итоге на территории России образовался хоспис, в первую очередь - русского народа, оказавшего наиболее уязвимым для культурных травм и западных ядов.

Я еще бы хотел обратить на такой показатель, как разрыв между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин в России.

Если заглянуть в Таблицу стран по средней продолжительности жизни на 2020 год (ООН), то мы обнаружим, что мужчины в России живут почти на 11 лет меньше, чем женщины (78,15 и 67,62 лет). Для сравнения: в Чехии этот разрыв – 5 лет, в Таджикистане – 5 лет, в неблагополучном Ираке – почти 4 года, в Индии – около 3 лет, в Нигере – 2 года, в Зимбабве – 3 года, в Азербайджане – 5 лет, в Швеции – 3 года, в Италии – 4 года, Израиль – 3 года, в Нидерландах – 3 года, в Германии – около 5 лет.

Как правило на это просто машут рукой: "Ну, русские мужики просто больше пьют, чего вы хотите?" Но алкоголизм тоже является проблемой, вызываемой психологическими перегрузками и социальным неблагополучием. Что-то убивает русских мужчин лучше всякой пули. Есть и другой, еще более красноречивый показатель (материал 2019 года): "По данным осеннего доклада Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место по числу мужских самоубийств. Третье место наша страна занимает по частоте самоубийств, превышая среднемировые показатели в 2,5 раза. Почему российские мужчины среднего возраста больше склонны к суицидальным мыслям, «Росбалту» рассказал социолог, профессор НИУ ВШЭ в Петербурге Даниил Александров. «Между алкоголизмом и самоубийством — прямая связь, — уверен социолог. — Оба явления проистекают из одних и тех же социально-психологических факторов. Основная причина — потеря места в жизни, отчаяние при мысли о будущем. Типичный самоубийца в России — это здоровый мужчина средних лет с проблемами на работе и в семье, которые усугубляются тем, что он пьет. Часто он одинок, потому что разорвал отношения с близкими. Мысли у него такие: сам сломал семью, перспектив на работе нет, ничего хорошего в будущем не ждет — возраст такой, что уже поздно что-то менять. В результате депрессия приводит к самоубийству».

Даниил Александров утверждает, что женщины меньше склонны к суициду, так как эмоционально они более адаптивны. Им легче удается выражать свои чувства в отношениях с близкими и подругами, они лучше сохраняют контакты с людьми и получают больше удовольствия от общения.

«У мужчин спектр возможностей выразить свои чувства ограничен — друзьям жаловаться как-то не принято, с детства его учили „не ныть“, плакать не приучен. Мужчины в России стесняются идти к психологу или психотерапевту. И в целом от сильного пола российское общество ждет большего — прочного положения в жизни, умения заработать и так далее. Под этим давлением человек, переживающий „черную полосу“, замыкается в себе и начинает пить», — уверен социолог».

Одиночество - убивает. Атомизированное общество - это мир угасающих искр, уже не способный ни рожать, ни жить потому, что не хватает важнейшего ресурса - смысла.

Первый шаг для выхода из катастрофы – это ее признание. Нельзя о великом бедствии говорить языком успокаивающих формулировок. Если человеку, пораженному опасной болезнью, врач говорит: «Да чепуха, нормальное явление для организма!» - то он его хоронит. «Да все в порядке, демографический переход, как во всем цивилизованном мире! Входим в цивилизованное сообщество, приобщаемся к общим ценностям». Мы входим не в цивилизованное сообщество, а в большую могилу – для нашей страны, для нашего народа. Мы интегрируемся в смерть. Знаете какой еще термин используется для описания нашей катастрофы? «Управляемое сжатие территорий». «Известия» пишут: «Управляемое сжатие — альтернативная стратегия работы с сельскими территориями и небольшими городами, стремительно теряющими население. Его сторонники указывают на то, что более рациональное распределение ресурсов исходя из существующей реальности, в которой многие российские деревни и города пустеют, позволит сделать жизнь тех, кто остается, более комфортной». Подобную политику, направленную против коренного населения, колонизаторы в Северной Америке называли «изгнанием с земель». «Управляемое сжатие» собирались устроить нам оккупанты в Великую Отечественное. А сейчас это, оказывается, политика повышения комфортности жизни. А предел комфортности обретут остатки вымирающего населения, согнанные в одну резервацию – там будет такой комфорт, что вы даже себе и помыслить не можете! Но еще комфортнее будет в могиле. Реформы, начатые с уничтожением СССР, - это марш смерти, движение в пустоту небытия…

Источник: https://stalingrad.site/articles/marsh-smerti/