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Бойня продолжается: Стрелков рассказал о стратегии и тактике войны в Карабахе (ВИДЕО)

05:30. 12 октября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Бойня продолжается: Стрелков рассказал о стратегии и тактике войны в Карабахе (ВИДЕО) | Русская весна

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался о продолжающихся военных действиях в Карабахе, своё мнение он обнародовал на своих официальных ресурсах в соцсетях.

В статье «Коротко и серьёзно о ситуации в Карабахе» бывший лидер ополченцев подвёл некоторые итоги последних дней войны:

«Армянские войска сумели вытеснить противника из Гадрута (насколько далеко — не известно), на остальных направлениях фронт существенным образом не изменился. Идет обмен артиллерийскими и авиационными ударами». 

Он напомнил, что «в военном плане о прекращении военных действий речи пока не идет», и высказал предположение, что «вероятнее всего, обе стороны лихорадочно подтягивают резервы и „штопают дыры“ во фронте. Армянская сторона должна готовиться к новому наступлению противника, которое, вероятно, начнется через несколько дней (а может, уже и завтра-послезавтра).

— Естественно, „тюркская коалиция“ перед его началом заявит, что наступает „с целью восстановить нарушенные договорные позиции“ и „в ответ на нападения армянских оккупантов“».

«Со стороны армянской армии пока решительных атак ожидать не приходится (хотя тактические действия и вылазки диверсионно-разведывательных подразделений более чем возможны, пока фронт „не устоялся“ — им самое раздолье). Причина — господство в воздухе турецкой авиации, и (главное) незащищенность и низкая пропускная способность дорог, по которым обороняющиеся могут питаться из тыла (с территории Армении) всем необходимым. На этих-то немногочисленных дорогах их турки и бьют с воздуха особенно успешно», — пояснил экс-глава минобороны ДНР.

Он также считает, что «задача турок — захватить как можно больше — никуда не делась. Задача армян — удержать и укрепить фронт, нанеся противнику как можно более серьезные потери».

«Военная инициатива — пока полностью за Баку и Анкарой», — подытожил Стрелков.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602341640

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