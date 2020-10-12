1-я карабахская кибервойна
21:32. 12 октября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новости Карабахской кибервойны.
Армянский хакер заказал с банковских карт на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.
В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.
Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.
На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.
Что же дальше? Санкции против Галустяна?!