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1-я карабахская кибервойна

21:32. 12 октября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новости Карабахской кибервойны.
Армянский хакер заказал с банковских карт  на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.
В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.
Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.
На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.



Что же дальше? Санкции против Галустяна?!

Метки: азербайджан, армения, карабах, хакеры, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6240561.html

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