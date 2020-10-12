Новости Карабахской кибервойны.Армянский хакер заказал с банковских карт на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.Что же дальше? Санкции против Галустяна?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6240561.html