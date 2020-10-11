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В России появилось 11 новых «умных городов». А будет ещё больше

18:08. 11 октября 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Фильм о космонавтах: https://эра-космос.рус/

На этой неделе началась эксплуатация системы «Умный город» в 11 городах России, а всего количество участников эксперимента достигло 18. Что это за система, как она реально способна улучшить жизнь горожан и главное – есть ли у неё шансы появиться и в вашем городе – расскажем в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление
00:26 Новые умные города
01:47 Время новостей
02:42 Опыт Сарова
04:01 Нужно всем
05:43 Поможем снять кино!
07:17 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rzNYjiLei5c

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