Фильм о космонавтах: https://эра-космос.рус/

На этой неделе началась эксплуатация системы «Умный город» в 11 городах России, а всего количество участников эксперимента достигло 18. Что это за система, как она реально способна улучшить жизнь горожан и главное – есть ли у неё шансы появиться и в вашем городе – расскажем в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление

00:26 Новые умные города

01:47 Время новостей

02:42 Опыт Сарова

04:01 Нужно всем

05:43 Поможем снять кино!

07:17 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rzNYjiLei5c