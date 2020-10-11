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Сотрудничество с администрацией

23:30. 11 октября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО выпустили на свободу. и они уже раздают интервью на Белорусском ТВ.
Как не трудно заметить по интервью, то они построены по принципу, надо жить в реальности, где Лукашенко президент, примириться с этим и сосредоточится не на бесполезных митингах, а на внесение предложений по Конституции, где оппозиция может хоть чего-то добиться от Лукашенко.
Так сказать – осознали свои заблуждения относительно "прекрасной Белоруссии будущего" и встали на путь искреннего сотрудничества с администрацией.



Вполне ожидаемо, что "оппозицию его величеству" будут формировать вокруг людей связанных с Бабарико. Скорее всего такая системная оппозиция партия получит возможности для существования в белорусской политической системе (что подразумевает признания ее участниками легитимности Лукашенко – Бабарико еще до выборов это фактически сделал, озвучив планы создать оппозиционную партию и согласившись еще до выборов с победой Лукашенко), а тех, кто не примет эти правила игры и продолжит шатать Батьку, будут выдавливать в маргинес, сажать в СИЗО и высылать в Польшу и Литву. В целом, стандартная практика – расколоть оппозицию, часть прикормить, ну а оставшихся фигурально придушить в крепких объятиях. Данные действия Лукашенко показывают, что Конституционная реформа не болтовня и она в среднесрочной перспективе состоится. Так что изменения в Белоруссии будут, но только не те, на которые рассчитывала змагарская оппозиция – коррекция системы пройдет сверху, а не снизу. Вменяемая часть оппозиции (с точки зрения Лукашенко), получит возможность в этих изменениях поучаствовать. Активно раскручиваемая на Белорусском ТВ фигура Воскресенского, очевидно будет одной из центральных в грядущих согласованных политических проектах на легальной оппозиционной платформе.



PS. Между тем в Минске сегодня задержали около 200 человек. Сегодня и оппозиционный митинг был весьма вялый, да и ОМОН винтил сильнее, чем в прошлый раз. Тренд на затухание протестов и снижение их численности сохраняется.
По данным прокуратуры, с начала протестов 9 августа, в Минске было привлечено к административной ответственности более 3000 человек, из них 2/3 были арестованы, оставшимся впаяли штрафы.

Метки: бабарико, белоруссия, Видео, воскресенский, лукашенко, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6238212.html

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