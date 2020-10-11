Главная » Невероятное в мире

Случай в Денвере

12:31. 11 октября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Денвер. Встреча ультраправого из "Black Guns Matter" и охранником NBC News, который по ряду свидетельств связан с Денверским отделением "Антифа" во время пересечения "Ралли Патриотов" и марша в поддержку BLM.


Для тех кто не понял – в панаме с татухами ультраправый реднек, а с пистолетом местный антифа-либерал.















А был бы у него короткоствол, все сложилось бы иначе…
Чем ближе выборы в США, тем больше трэша и угара.

Метки: выборы, Дебаты, денвер, США, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6237071.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016
.... Америка отстроила громадное убежище в Денвере. https://vk.com/video63984760_170335945... отдавать… Если ничего «НЕПРЕДВИДЕННОГО» не случится…14. «Киношный» аргумент. Сухов, ...стоит. И, к сожалению, подобное случалось на нашей планете неоднократно. Множество...
ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 2
... ехать, есть ещё аэропорт в Денвере, введённый в эксплуатацию в 1995... определённые идеалы. Также и аэропорт Денвера не только аэропорт, но и... что бы с нею не случилось — заслужено.ВП СССР***Источник.НАВЕРХ...
Богачи надеются, что выживут в элитных убежищах, если наступит конец света
...страха: О боже, если случится гражданская война или землетрясение,... и домом в пригороде Денвера, где его жена, ...в подготовщика в книге «Непредвиденный случай» [Emergency], рассказал мне: ...ключевого персонала, на всякий случай». Для удовлетворения спроса он...
Убийство в школе «Колумбайн» - что произошло, видео с камер, подробности
...которая для этого поехала в Денвер. Девушка не подозревала о ...привлекли внимание каждого американца к случившемуся в обычной провинциальной школе....были популярны различные конспирологические версии случившегося. Например, подростков считали религиозными...
Распад США уже начался!
...Кстати, это не первый случай когда простые американцы скупают в... оружия, на всякий пожарный случай, в результате количество граждан...Лэнгли (рядом с Вашингтоном) в Денвер, а ФБР ( FBI), ...последняя... Представьте себе, что случится, если кто-то сможет незаконно...
Теракт, которого не было. Кто убил 11 сентября три тысячи американцев?
...первая официальная версия всего случившегося и названы исполнители. ...часа в результате пожара случилось нечто, спровоцировавшее обрушение башни... во время учебы в Денвере потерял свой паспорт, о...стороны министра.На всякий случай, чтобы окончательно «продавить»...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)