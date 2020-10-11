Случай в Денвере
12:31. 11 октября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Денвер. Встреча ультраправого из "Black Guns Matter" и охранником NBC News, который по ряду свидетельств связан с Денверским отделением "Антифа" во время пересечения "Ралли Патриотов" и марша в поддержку BLM.
Для тех кто не понял – в панаме с татухами ультраправый реднек, а с пистолетом местный антифа-либерал.
А был бы у него короткоствол, все сложилось бы иначе…
Чем ближе выборы в США, тем больше трэша и угара.