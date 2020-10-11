Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 октября 2020
- 11:37 Алиев сделал заявление по Карабаху и Турции.
- 09:36 Турция отказалась считать перемирие в Карабахе окончательным решением вопроса.
- 00:53 Идлиб помнит о Джордже Флойде.
- Вчера 19:35 Огненный ад в Сирии: ВКС России подняты по тревоге и брошены в бой со стихией (ФОТО, ВИДЕО).
Алиев сделал заявление по Карабаху и Турции
Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха. Он утверждает, заявление по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из зоны конфликта.
Также Алиев положительно оценил итоги переговоров между главами МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.
«Я оцениваю (переговоры. — прим. РВ) в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — сказал Алиев в интервью российскому телеканалу РБК.
Кроме того, он считает, что Турция должна играть большую роль в регионе, в том числе в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.
«Роль Турции в мире и в регионе — стабилизирующая роль.
Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта», — сказал Алиев в том же интервью.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турция отказалась считать перемирие в Карабахе окончательным решением вопроса
9 октября 2020 года Баку и Ереван на консультациях в Москве условились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях, а также проведения обмена пленными и телами погибших. При этом Анкара отказалась считать указанное перемирие окончательным решением вопроса, о чем говорится в коммюнике, распространенном МИД Турции.
В МИД Турции уточнили, что Анкара относится с пониманием к проблемам Баку и поддержит его, «как за столом переговоров, так и на поле боя». Поэтому турки одобрят любое действие, на которое пойдут азербайджанцы.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха он в любом случае пойдет до конца. Об этом азербайджанский лидер сказал в интервью РБК.
Одновременно с этим, азербайджанские СМИ распространили информацию, что «победоносная армия Азербайджана освободила город Гадрут от армянских оккупантов». Насколько это укладывается в рамки перемирия, сказать сложно.
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Идлиб помнит о Джордже Флойде
Настенная живопись в Идлибе.
Идлиб помнит о Джордже Флойде!
А ты, помнишь?!
PS. Между тем, в Идлибе прошли российско-турецкие военные учения.
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Огненный ад в Сирии: ВКС России подняты по тревоге и брошены в бой со стихией (ФОТО, ВИДЕО)
Пятничное утро напомнило жителям прибрежных сирийских провинций Латакия и Тартус жуткие кадры из кинофильма «Сайлент Хилл». С неба падал пепел, разносимый по всей округе сухим жарким ветром. Это было начало очередной серии лесных пожаров, лишивших десятки семей заработка и их жилищ.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
Пожары уничтожили большие площади лесов и фруктовых деревьев, дома и хозяйства местных крестьян, а также вынудили власти провинций эвакуировать больницу Кардаха из-за опасности возгорания.
Уже ранним утром в пятницу количество очагов возгораний достигло 20.
Стоит отметить, что пожары возобновились спустя месяц и, по удивительной случайности, как раз совпали с появлением сильного ветра из восточных районов страны.
Одновременно с этим значительная часть очагов возникла в окрестностях российских баз. Совокупность данных факторов позволяет сделать предположение, что западные провинции страны стали жертвами спланированной акции против сирийского правительства и поддерживающих его российских военных.
Такого же мнения придерживается и профессор климатологии Тишринского университета в провинции Латакия доктор Эр-Рияд Кара Фалах. Он называет пожары, вспыхнувшие вчера на рассвете в провинциях Латакия и Тартус, «крупной и систематической диверсионной операцией, угрожающей экологической, экономической и туристической безопасности Сирии».
Кара Фалах отметил, что 20 пожаров вспыхнули ночью в пятницу в труднодоступных местах в лесу, что серьезно осложнило работу пожарных.
Одновременно тушению огня сильно мешал сильный ветер и крайне низкая для данных областей влажность (ниже 25%).
Из всего вышеперечисленного Кара Фалах сделал вывод, что пожары были произведены человеком или группой людей, отслеживающих изменения погоды и выжидающих появления климатических условий, при которых ветер помогает быстрому распространению огня.
Нечто похожее случилось в начале сентября. Тогда также усилился ветер и стояла сильная жара.
По просьбе сирийской стороны к тушению пожара присоединилась российская авиация.
На протяжении 9 и 10 сентября летчики армейской авиации вели напряженную борьбу с огнем. Вертолеты с авиабазы «Хмеймим» выполнили 19 вертолетовылетов, сбросив при этом более 370 тонн воды.
Главари банд сделали заявления
В то время, как сирийские пожарные при помощи российских военных боролись с распространением огня, губящего сельскохозяйственные угодья, в СМИ появлялись сообщения, сделанные представителями вооружённых бандформирований.
В них заявлялось о том, что правительство во главе с Башаром Асадом не в силах удержать ситуацию под контролем, а также многократно приукрашивались последствия распространения огненной стихии.
Так, дезертировавший из рядов Сирийской арабской армии генерал Фатех Хассун в своем заявлении призвал жителей бежать и упомянул мифический «секретный склад с химикатами», который вот-вот сгорит вместе с фруктовыми и оливковыми рощами.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su