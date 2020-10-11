Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха. Он утверждает, заявление по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из зоны конфликта.

Также Алиев положительно оценил итоги переговоров между главами МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.

«Я оцениваю (переговоры. — прим. РВ) в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — сказал Алиев в интервью российскому телеканалу РБК.

Кроме того, он считает, что Турция должна играть большую роль в регионе, в том числе в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

«Роль Турции в мире и в регионе — стабилизирующая роль.

Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта», — сказал Алиев в том же интервью.