Протесты в Минске.11.10.2020
15:23. 11 октября 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Привет из 2010-го года. "Режим вот-вот падет…". Надо только подождать.
В Минске сегодня идут традиционные протесты змагаров. На этот раз под названием "Марш гордости".
Разгонять на этот раз из начали еще до начала, всячески мешая организовывать массовое шествие.
Оппозиция пытается кучковаться у Стеллы, чтобы все-таки пройти маршем.
В целом, все плюс-минус как обычно.
Колонна оппозиции на улицах Минска.
Сбор у Стеллы в 14-46
Спецтехника.
И еще один привет из прошлого.
Автор, из статьи в статью, пишет про массовые шествия оппозиции.
Недалекое заблуждение, называть обозленный и выступивший противпротив конкретного персонажа народ, змагарской оппозицией.По логике автора, жилеты во Франции или смуглых товарищей в Штатах так же нужно называть оппозицией.