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Протесты в Минске.11.10.2020

15:23. 11 октября 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Привет из 2010-го года. "Режим вот-вот падет…". Надо только подождать.

В Минске сегодня идут традиционные протесты змагаров. На этот раз под названием "Марш гордости".
Разгонять на этот раз из начали еще до начала, всячески мешая организовывать массовое шествие.
Оппозиция пытается кучковаться у Стеллы, чтобы все-таки пройти маршем.
В целом, все плюс-минус как обычно.










Колонна оппозиции на улицах Минска.


Сбор у Стеллы в 14-46


Спецтехника.

И еще один привет из прошлого.






Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6237479.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 798 618
    Избиратель 11 октября 2020 в 19:01

    Автор, из статьи в статью, пишет про массовые шествия оппозиции.
    Недалекое заблуждение, называть обозленный и выступивший противпротив конкретного персонажа народ, змагарской оппозицией.По логике автора, жилеты во Франции или смуглых товарищей в Штатах так же нужно называть оппозицией.

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