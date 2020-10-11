Привет из 2010-го года. "Режим вот-вот падет…". Надо только подождать.В Минске сегодня идут традиционные протесты змагаров. На этот раз под названием "Марш гордости".Разгонять на этот раз из начали еще до начала, всячески мешая организовывать массовое шествие.Оппозиция пытается кучковаться у Стеллы, чтобы все-таки пройти маршем.В целом, все плюс-минус как обычно.Колонна оппозиции на улицах Минска.Сбор у Стеллы в 14-46Спецтехника.И еще один привет из прошлого.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6237479.html