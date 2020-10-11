Бурно протекающий 2020 год не разочаровал тех, кто ожидал дестабилизацию на внешних рубежах России. Вкратце напомню предысторию. Мюнхен, речь Путина. Запад в шоке. Принято коллегиальное решение гасить этого много возомнившего наглеца. Но попытка кавалерийского наскока на РФ отбита. Несмотря на 900-миллионные инвестиции Запада в грузинскую армию и подготовку по стандартам НАТО, боявая Грузия продержалась три дня. Ставка на внутренних засланных казачков также не сыграла. Болотная площадь выпустила пар в гудок, а после воссоединения России с Крымом окончательно канула в Лету.

Вновь пошли разговоры про "план Анаконда" как способ медленного, непрямого и относительно бескровного удушения России посредством комплекса мер. Частью этих мер должен был стать "пояс нестабильности" на постсоветском пространстве по периметру границ РФ, понимаемый как череда неуправляемых спорадических конфликтов, революций и вспышек насилия. Подразумевалось что Россия будет вынуждена гасить либо минимизировать пожары на своих границах ради сохранения безопасности и стабильности внутри страны, отвлекая на это силы и ресурсы, затрачивая время, а возможно и проливая кровь.

В сочетании с мерами политической изоляции и экономических санкций, по замыслу "вероятных партнёров", это должно было дать дестабилизирующий эффект, снизить доверие народа к власти, вызвать страх в обществе, подорвать финансовую стабильность и позволить окрепнуть пятой колонне. Но что-то пошло не так...

Хотя в текущем году началось всё, как вы помните, со внутренних событий. Весенне-летние гулянки профессиональных борцунов и школоты Навального по Первопрестольной, не запомнились ничем. Даже по прошествии 3-4 месяцев тяжело вспомнить кто чего хотел, за что боролись и на что напоролись. Кого-то кажется посадили за сопротивление полиции и это всё, что можно вспомнить. Слабо, невыразительно, не окупает выделенного бюджета.

Аналогично бесцветно и невразумительно прошли попытки "Альянса врачей" (тоже совершенно непонятно кто это и что) оседлать коронавирусный хайп. Насколько я помню, главврач Коммунарки Денис Проценко собирал в разы бОльшую аудиторию, чем все оппы вместе взятые. Хотя понятно, что он себе такой задачи не ставил - человек честно, тяжело работал и рассказывал о своей работе обществу, за что ему огромное уважение.

Ну и совсем ни в какие ворота не лезет тот факт, что даже август месяц, как традиционный ареал гнездования "чёрных лебедей" для российских политики, экономики и финансов, прошёл впустую. То есть вообще никак. Затишье начинало напрягать и действовать на нервы. И вот - началось...

Здесь нужно оговориться, что попытка картофельной революции в Белоруссии была ожидаема и прогнозируема. Однако уровень креатива при её проведении оставлял желать много лучшего. Всё шло по шаблонам и лекалам. Порадовала лишь нестандартная разводка Лукашенко, исполненная заокеанскими авторами при довольно корявом посредничестве украинских исполнителей из СБУ. Разумеется речь идёт о провокации, известной как "33 богатыря", в которую находившийся в предвыборном мандраже Лука влетел по уши, словно кур во щи, радостно кудахча и хлопая крыльями.

В остальном всё было невесело, уныло и банально - "за демократическое будущее/разом нас бахато/тиран уходи/мы здесь власть". Да-да, мы знаем, уже слышали. Рассаживайтесь, господа и дамы, рассаживайтесь. Кто не сбежал конечно...

Не знаю, чем было вызвано нежелание Империи Добра напрямую участвовать в картофельном майдане и прислать в Минск парочку завалящих сенаторов в предреанимационном состоянии - погода была нелётная или таковые сенаторы закончились. Но очевидно, что перепоручение операции местным туземцам, определило её крах. Туземцы по привычке украли выделенные фонды, а вместо хороших шведских спичек для поджога купили некачественные польские, к тому же отсыревшие. Зато дёшево.

Поджог получился невразумительным. Битый месяц польско-прибалтийские деятели носились с доставшейся им великой драгоценностью, мадам Тихановской, как дурачки с писаной торбой, дружно надували щёки, пытаясь раздуть пламя революции. Но пламя упорно не разгоралось. Спички тлели, дымили, но не давали устойчивого огня. Побагровевшие от натуги незадачливые поджигатели, видимо сами уже измаялись от собственной неуспешности. Помощь не замедлила явиться, но не оттуда, откуда её ждали. Помощь пришла из Москвы в виде ушата холодной воды и политико-экономической поддержки Белоруссии. Тление прекратилось, дым исчез.

Попытка оторвать Белоруссию или втянуть Россию в кровавое подавление "народной революции" под негодование и улюлюканье прогрессивного демократического мира, не задалась. Раскрутить РФ на деньги тоже не получилось. Кредит для рефинансирования старых долгов это явно не то, на что рассчитывали. Пичалька...

Но уже осенью стало веселее. Первым делом вернулись к старому трюку, такому как "отравление" оппозиционсфюрера Всея Руси чёрт знает чем - то ли дихлофосом, то ли лекарственным препаратом, то ли палёным самогоном. Дабы не растекаться мыслью по древу, опускаю душещипательные подробности этой Санта-Барбары и замечу лишь что, поскольку врачами клиники Шаритэ были проявлены непонимание политического момента и пренебрежение интересами Рейха, обнаруживать следы Новичка в тушке Навального пришлось военным из лаборатории бундесвера. Ну, они люди подневольные, что с них взять? Приказали бы им найти философский камень - нашли бы. А куды ж ты денисся? В Германии не забалуешь. Это не в Мордоре режим шатать, это другое...

Затем практически синхронно бахнуло в Киргизии и Карабахе. Ну тоже, как бахнуло...

В Киргизии внеплановая урюковая революция случилась аккурат после заявлений кого-то из местных аксакалов о том, что мол неплохо бы притулиться к России, можно в виде губернии, а то задрали безнадёга и нищета. Побегали, побузили, кого-то отпустили из тюрьмы, кого-то в неё посадили, потом тех, кого вначале отпустили, опять посадили, а тех, кого вначале посадили, опять отпустили. Местный колорит, так сказать. Крутые киргизы борются со скукой, как умеют. Не надо судить их строго.

Однако же (ну что тут будешь делать?!) подрыв маленькой страны, ориентированной на РФ, не получился. Очаг напряжённости на южных рубежах России не взорвался. Гранаты оказались не той системы. Что-то пшикнуло, вроде даже бумкнуло как китайская хлопушка, но сегодня в Киргизии новый аксакал сразу взял быка за рога.

Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. "Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров на пресс-конференции.

Вот ну как так-то??? Старались же люди, революцию делали. Эх! Опять мимо...

А вот в Карабахе/Арцахе - там посложнее. Коллеги на АШ освещали мотивы, причины, вовлеченность заинтересованных сторон и ход боевых действий, не вижу смысла на этом останавливаться. Но всё-таки почему бумкнуло именно сейчас, с наложением на другие события вокруг РФ, никто толком не объяснил. Я тоже не владею информацией, чтобы это делать. Лишь замечу, что Кавказ и Средняя Азия это традиционная сфера интересов британских спецслужб, которые весьма профессиональны и изобретательны, а отличаются от действующих как слон в посудной лавке американцев тем, что никогда не афишируют свой интерес, своё участие и действуют хирургически точно, но через третьи руки так, что даже если их заподозрят, то ничего не смогут предъявить. Но не об этом сейчас...

Армяне и азербайджанцы развлекались суровее и брутальнее, нежели наивные киргизы. В ход пошли дроны, САУ, танки, РСЗО, авиация и даже ОТРК с обеих сторон. По законам жанра, каждая из сторон сообщала о своём героизме и военных успехах, а также поражениях и чудовищных потерях неприятеля. Скорее всего, у каждой из сторон конфликта подходят к концу её козыри - БПЛА и дроны-камикадзе у Азербайджана и тяжёлая наземная техника у Армении. Как бы там ни было, но состоялись с пяток телефонных разговоров Путина с Пашиняном и меньшее число разговоров с Алиевым, из чего можно сделать вывод, что между полковником КГБ и сыном генерала КГБ больше понимания и меньше спорных вопросов.

Затем последовали звонки Шойгу и Лаврова, а потом приглашение представителей сторон в Москву для заключения перемирия. Азербайджану и Армении понадобилось совсем немного времени, чтобы осознать простую истину о том, что уж лучше договариваться с Сергеем Викторовичем, чем иметь дело (пускай даже опосредованно) с Сергеем Кужугетовичем. На том и порешили...

Армения и Азербайджан пришли к перемирию по итогам консультаций в Москве. Прекращение огня должно быть установлено с 12.00 10 октября для того, чтобы стороны могли в гуманитарных целях обменяться пленными, а также телами погибших. «Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров текста сообщения. Кроме того, указывается, что документ стал ответом на обращение Владимира Путина к сторонам конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Было бы наивно предполагать, что на этом конфликт исчерпан. Разумеется - нет. Пролитая кровь будет вставать между Азербайджаном и Арменией ещё много десятилетий. Будут конфликты, стычки, нарушения перемирия, провокации, обвинения. Это неизбежно.

Но вот что впечатляет. Россия не дала втравить себя в спор двух дружественных ей стран. А уж как страстно (соросно?) дышал Пашинян - это что-то! Тем не менее, Россия осталась над схваткой, сохранила лицо и авторитет незаинтересованного арбитра. Конфликт длился неполные две недели и закончился сразу, как только Москва сказала "довольно, ребята, брэк!".

Гробовое молчание Эрдогана, толкавшего Алиева в спину воевать до последнего азербайджанца, красноречивее любых слов. Но и это ещё не всё. Вся суета Меркель и Макрона осталась пустым звуком. Их мнение не спросили. Франция и Германия не стали сторонами переговоров и посредниками/гарантами при заключении перемирия. Их роль оказалась балалаечной, хотя они без мыла лезли поучаствовать в разрешении конфликта и сколотить политический капиталец. Не вышло. Пожар закончился так и тогда, как и когда решил Кремль. Сам. Без ансамбля.

На этом фоне довольно комично проявила себя немецкая дипломатия во главе с русофобом и лжецом Хайко Маасом. Словно хромая старуха, ковыляющая по перрону, она машет клюкой и шепелявит вслед ушедшему поезду армяно-азербайджанского перемирия "Ну што же вы, шынки, меня-то жабыли!"

Германия приветствует договоренности между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху и призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в субботу МИД ФРГ. "Федеральное правительство приветствует достигнутые в Москве договоренности по гуманитарному перемирию между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать данное перемирие и избегать дальнейших жертв", - отметили в МИД.

Эрдоган молчит, он всё понял. Ну а этим даже промолчать ума не хватило. Жалкое зрелище.

В данных событиях нет ничего случайного. События не предопределены, но чаще всего закономерны так же, как их развитие и исход. Мне кажется что, в вышеперечисленных случаях, определяющим стало успешное становление России как государства, укрепление её экономики и политической воли, дипломатического влияния и усиление ВС. Это те козыри, с которыми можно играть вдолгую и выиграть практически любую партию.

Источник: https://aftershock.news/?q=node/911667